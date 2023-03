Cette fois, la pièce doit tomber du bon côté pour les Bulldogs de Liège

C’est clair : le titre du championnat belgo-hollandais serait plus que mérité pour les Sang et Marine. Face aux Flyers d’Heerenveen, ils auront une envie de revanche puisque c’est face à cet adversaire qu’ils avaient craqué la saison dernière, à la même étape, le dernier match allant à la prolongation dans une patinoire de Liège en ébullition.

Cette finale, au contraire de l’an dernier, se jouera au meilleur des cinq matchs. Les Liégeois, grâce à leur première place en phase classique, auront l’avantage de la glace. La partie commencera ce samedi à la patinoire de Médiacité. Le lendemain, la deuxième manche aura lieu à Heerenveen. Le troisième match est programmé le mercredi 22 (20h) à Liège. Si besoin, deux autres duels sont programmés le week-end prochain : le 25 mars à 20h à Heerenveen et le 26 mars à 19h à Liège.

Des parcours différents

Durant la phase classique, les Flyers ont terminé sur la troisième marche du général. Pour arriver en finale, ils ont éliminé Louvain en quarts et La Haye en ½. De son côté, Liège a dû sortir Zoetermeer et Herentals ensuite. Aucune des deux équipes n’a dû passer par le test-match.

Cette saison, les deux adversaires se sont rencontrés à quatre reprises. Liège s’est imposé trois fois.

Depuis la création de la Beneleague, Heerenveen a déjà participé à cinq finales, avec des victoires en 2017 et en 2022. “C’est une équipe aguerrie qui allie joueurs expérimentés comme leur joueur canadien Trevor Hunt mais aussi des jeunes. Les meilleurs pointeurs sont les deux imports finlandais, qui seront à surveiller de très près”, dit Louis Letté.

Quatre trophées ?

Avec cette finale de Beneleague, les Bulldogs de Liège espèrent réaliser la passe de quatre. En 2023, ils ont déjà empoché la Coupe de Belgique, l’Inter Regio Cup et le championnat de Belgique. “Nous sommes dans une spirale positive. L’équipe alignée sera la même qu’à Herentals, précise Louis Letté. Il faudra se méfier de notre adversaire qui, depuis de nombreuses saisons est toujours plus fort en fin de championnat. Pour preuve, ses deux victoires face à La Haye en demi-finale alors que La Haye avait battu Heerenveen en Coupe et en championnat des Pays-Bas et partait favorite.”