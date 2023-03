Visé, poil à gratter pour la Raal et les autres ?

Habitués, depuis la reprise en janvier, à ne plus tirer de plan sur la comète, les Bassi-Mosans avaient néanmoins ces affiches bien ancrées dans un coin de leur esprit. “On sait depuis quelques semaines que ces grosses échéances vont s’enchaîner”, confirme Jonathan Hendrickx. Le capitaine est de retour de suspension pour affronter la Raal ce dimanche, ce qui ne sera pas un luxe dans un noyau toujours amoindri par les blessures. “Nous sommes capables de bonnes choses “, dit encore le flanc droit visétois. “Nous devons garder notre sérénité actuelle. Si on parle d’objectif de montée, il n’y a plus grand-chose à jouer en ce qui nous concerne, mais nous avons bien l’intention de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et des points au classement.”

À défaut de jouer un rôle d’arbitre dans les semaines à venir, Visé a certainement envie d’être une sorte de poil à gratter pour toutes ces équipes plus que jamais engagées dans la course à la D1B. Histoire, symboliquement, de démontrer que les Oies avaient, elles aussi, la capacité d’entrer dans la danse.

”Nous vivons bien les choses”, poursuit Jonathan Hendrickx. “En interne, le groupe s’est fixé l’un ou l’autre objectif à atteindre. Je ne vais pas dire que nous sommes déjà en préparation pour la saison prochaine, mais on ne veut clairement pas finir celle-ci en roue libre. Le groupe reste très impliqué. La meilleure façon de conserver cet état d’esprit, c’est de montrer une certaine rigueur de travail, de jeu, d’organisation en semaine et le week-end. Et de gagner des points ! Si on peut y ajouter la manière, tant mieux, mais on sait tous que finalement, on retient surtout les résultats.”