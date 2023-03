La belle série du RFC Liège a pris fin chez les Francs Borains

Cette avance métamorphosait les Borains qui se précipitaient dans les espaces laissés par les Liégeois. Si Saussez sortait le grand jeu sur une tête de Perbet, Chevalier offrait un caviar à Lavie qui doublait la mise avant de lui rendre la pareille dans la foulée. Tandis que beaucoup d’équipes auraient baissé les bras, les hommes de Gaëtan Englebert réagissaient en inscrivant deux buts par l’entremise de Lambot et Mputu, mais trop tardivement pour rapporter un point de Boussu.

“On a fait un bon match, les Francs Borains ont su profiter de quelques hésitations défensives de notre part. Sinon, je suis très satisfait de ce qu’on a produit offensivement. En première mi-temps, on n’a pas su concrétiser les occasions que l’on s’est octroyées. C’était un match d’un très bon niveau qui aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre. On a vécu une période difficile pendant une quinzaine de minutes, ce sont des choses qui arrivent, mais on peut accepter la défaite quand on fait un match d’un tel niveau. Même mené 3-0, on a continué à produire du jeu comme on le fait chaque semaine. La défaite fait partie du foot, et c’est dans ces moments-là, et par rapport à la réaction qu’il y a derrière, que l’on voit si une équipe est bonne ou pas”, confiait Gaëtan Englebert.

Pas le temps de tergiverser, puisque le FC Liège sera sur le pont ce mercredi avec un derby contre Visé, contre qui, il espère rebondir immédiatement.

Francs Borains : Saussez ; Donnez, Deschryver, Boulenger ; Mpati (85e Fuakala), Itrak, Diallo (68e Laurent), Mohamed, Tainmont (90e +2 Arib) ; Chaabi (68e Lavie), Chevalier.

RFC Liège : Lejoly ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Merlen, Mouchamps, Loemba (68e Reuten), Mouhli (68e Mputu), Bruggeman ; Perbet (78e Prudhomme).

Arbitre : M. Afifi.

Avertissement : Boulenger.

Les buts : 59e Chaabi (1-0), 75e Lavie (2-0), 78e Chevalier (3-0), 84e Lambot (3-1), 90e +3 Mputu (3-2).