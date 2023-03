Le Fémina Visé s’est sauvé en D1 : “La saison prochaine, on vise un trophée”

”C’est sûr que je ne suis pas revenue au Fémina pour jouer le maintien chaque année, dit-elle. Mais le club ne m’a jamais vendu du rêve : quand il m’a contactée, il m’a tout de suite précisé qu’avec toute la malchance qu’il avait eue cette saison, la première mission consistait à éviter la relégation.”

Malgré un an et demi sans handball, cela ne lui a pas fait peur et elle a été surprise du niveau de jeu qu’elle a atteint. “Quand j’ai placé une annonce disant que je cherchais du travail en Belgique parce que ma famille me manquait, je ne m’attendais pas à ce que le Fémina me contacte, explique-t-elle. Mais ce club, c’est un traquenard (rires). Je ne pouvais pas le laisser tomber et, finalement, le handball, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas. Les retours des autres anciennes m’ont aussi facilité la tâche et j’ai vraiment apprécié l’état d’esprit des jeunes qui veulent apprendre, qui sont toujours de bonne humeur et qui n’ont jamais laissé tomber les bras.”

Les supporters, pour leur part, ont trouvé une Maureen Racz différente de celle qui était partie à Rennes en 2018. “Les trois années passées en France m’ont fait beaucoup de bien, j’ai gagné en muscles et en explosivité, j’ai aussi appris à bien lire le jeu. Je pense que cette expérience va m’aider à devenir la leader qui a un peu fait défaut au Fémina cette saison.”

Car son regard se tourne déjà vers le prochain championnat. Avec des ambitions bien affirmées, d’autant que plusieurs joueuses ont resigné (Carabin, Bearzatto, Rademakers) et qu’Elisa Deom débarque de Kortessem. “Avec le perfectionnisme et les connaissances d’Annelies Penders au coaching, je pense que nous pouvons viser un trophée : la coupe ou le titre.”

Fémina Visé : Hekking, Delle Vedove, S. Masrouki 3, Coox 4, Rademakers 2, Carabin 1, Jolly 2, Bearzatto 7, Racz 11, Himberlin 3, M. Masrouki 4, Thunus 1.