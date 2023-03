L’opération maintien est bien lancée à Herstal

Les Bassi-Mosans ont enterré leurs derniers espoirs de titre. Ce constat ne doit pas occulter les excellents résultats de la phase classique mais il confirme que le club doit retrouver ses valeurs historiques et enfin gagner un match à l’extérieur, ce qu’il attend depuis… cent jours !

Les Herstaliens ont mis fin à une série de 105 jours sans victoire. Ces trois points leur permettent de revenir à quatre longueurs de Meix-devant-Virton et de laisser le premier relégué à trois points. “Nous avons gagné une bataille, la guerre s’annonce encore longue”, tempère Gino Ludovico, le troisième coach du club fusionné. “C’est une belle première pour moi. Je la dois à l’état d’esprit des joueurs. J’ai vu des guerriers, des gars qui en voulaient. ”

Sur le terrain, Herstal a tout en main pour se sauver. En coulisses, les joueurs ne sont plus payés et les changements réguliers d’entraîneur pourraient perturber le groupe. “Le président a dit que le tout le monde serait réglé et je suis certain qu’il tiendra sa parole”, explique David Ljubic, auteur d’un but et d’un assist mais sorti blessé à cause d’une grosse douleur à la cheville droite. “On veut tous sauver le club. Il faut arriver à montrer cette mentalité chaque week-end, c’est malheureusement ce qui nous fait défaut. Notre plus gros adversaire, c’est nous. ”

Herstal : Campagnolo, Botterman, Audoor, El Guendi, De Brouwer, Benothman, Goblet, Karatas, Ljubic (84e Dongala), Wanderson (80e El Farsi), Mbazoa (90e+3 Berber).

Richelle : Rausin, Leroy, Servais (82e Lang), Halleux, Pezzin (63e Weber), Zougar, Custinne, Boulton, Thomas (74e Diallo), Meys (88e Munstermann), Vélégan.

Arbitre : M. Somville.

Avertissements : Wanderson, Pezzin, Benothman, Leroy, Ljubic, Goblet.

Exclusion : 57e Karatas (directe).

Les buts : 37e Wanderson (1-0), 43e Boulton (1-1), 47e Ljubic (2-1), 62e Wanderson sur pen. (3-1).