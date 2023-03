Fred Taquin, l’entraîneur louviérois, parlait de cynisme dans le jeu visétois, en reconnaissant, bon joueur, sa qualité. “Visé est une équipe joueuse, attractive depuis l’arrivée de José Riga. On savait que notre adversaire tenterait de repartir proprement vers l’avant. J’ai les boules (sic) parce que nous sommes battus, mais sincèrement je suis content de vivre ce genre de match.”

Le cynisme en question, c’est sans doute la réussite des Oies devant le but adverse. Un réalisme à couper au couteau. Pour ainsi dire : une occasion, un but ! Inscrit par un Cascio à nouveau décisif. “Soyons honnêtes, La Louvière nous était supérieure en première période”, analysait Serge Sarlette. “Son pressing haut nous a gênés, la vitesse de reconversion sur ses deux flancs aussi. Les deux changements opérés au repos nous ont permis de rééquilibrer les choses.” L’adjoint de José Riga mettait surtout l’accent sur l’organisation et l’esprit de corps des Visétois. “Sur le plan tactique, chacun sait ce qu’il doit faire en possession comme en perte de balle”, poursuivait-il. “Les garçons savaient aussi qu’ils devaient rester très concentrés sur leur sujet face à un adversaire de cette valeur.” A un bémol près : ce penalty inutilement concédé dans la foulée du but d’ouverture. Heureusement sans dommage puisque l’ancien Standardman Badibanga l’expédiait sur le montant du but de Crémer !

Visé a saisi sa chance, la Raal pas, c’est toute la différence.