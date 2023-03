Tout d’abord, quel a été votre parcours dans notre région ?

P.J. : J’ai notamment joué à Bas-Oha du temps de Barretarra et comme entraîneur de gardiens, j’ai été trois ans et demi à Templiers-Nandrin avant de passer à Hamoir où je suis là depuis dix ans.

G.DS. : J’ai joué à Hamoir six ans où j’ai été champion en P2, P1 et Promotion et ensuite à Amay, Templiers et Stockay. Comme entraîneur des gardiens, j’ai débuté à Strée et je suis arrivé à Warnant il y a quatre saisons avec Stéphane Jaspart.

Comment caractériser la saison actuelle de votre club ?

P.J. : Moi aussi je suis étonné car il est certain que nous ne sommes pas à la place méritée. Le décès du président et une certaine malchance font qu’on se retrouve là actuellement mais on va s’en sortir.

G.DS. : Elle m’étonne oui et non parce que c’est extraordinaire ce que nous sommes en train de réaliser dans des conditions pas toujours faciles mais on sait qu’on a les capacités pour faire une telle saison.

Quelle cote donneriez-vous sur le match de ce dimanche à votre gardien ?

P.J. : 80 sur 100 car mon gardien a effectué deux grands arrêts tout en rassurant sur les ballons aériens. Il effectue d’ailleurs une très bonne saison et meilleure que la précédente.

G.DS. : 80 sur 100 car il n’a pas eu beaucoup à faire avec deux ou trois relances ratées.

Si on vous propose d’interchanger vos places au niveau de deux clubs, le feriez-vous ?

P.J. : Jamais. Hamoir est plus qu’un club pour moi. Et par respect pour le comité et aussi Vincent Finocchio, avec lequel j’ai tissé des liens d’amitié, je ne pourrais pas changer avec Giu que j’ai d’ailleurs entraîné un peu à Templiers.

G.DS. : Oui, si je peux le faire avec mon staff et avec mon gardien (rires)

Quel est le gardien qui vous a le plus impressionné ces dernières années ?

P.J. : Joseph Biersard car c’est le gardien qui, pour moi, a gagné le plus de points à Hamoir en une saison. Peu de gardiens peuvent en dire autant dans leur club.

G.DS. : Nicolas Pire dans sa période liégeoise.