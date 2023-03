Retrouvailles manquées avec Verlaine pour Ilias Bouhlal

Le joueur âgé de 24 ans est bien placé pour en parler, lui qui évoluait encore la saison dernière chez les Taureaux. "Il n’y avait aucun esprit de revanche dans mon chef, dit-il. J’ai passé de très bons moments à Verlaine mais c’est du passé. J’ai essayé de ne pas mettre mes émotions sur le terrain et je pense que cela s’est vu. Malheureusement, certains ont joué avec le frein à main. Sur le terrain, on n’a pas montré le vrai visage de Stockay…"

Méconnaissables en première période, les gars de Manu Valoir ont tout essayé pour renverser la vapeur. "On a commis beaucoup trop de déchets. Oui, on avait la possession mais on n’a pas été assez malins. On a voulu trop forcer dans le dernier geste, déplore le médian offensif. On s’est fait avoir par leur système de jeu. Ils jouaient en contre et tapaient de longs ballons. Néanmoins, le score de 0-3 est trop sévère. On aurait dû se montrer plus adroit devant le but."

Si Stockay reste sur un 0 sur 6, tout n’est clairement pas à jeter pour autant.

"On reste motivé pour aller chercher ce Top 5 purement honorifique. Quand on évolue tous à 100%, on peut faire mal à toutes les équipes, on l’a encore prouvé contre Meux, glisse l’intéressé qui n’a pas encore pris une décision concernant son avenir. Stockay m’a apporté beaucoup cette saison où je reçois pas mal de temps de jeu. Je me sens très bien dans ce club qui affichera encore de grosses ambitions. Pour l’instant, je me vois en tout cas rester."

Bonne nouvelle en perspective pour Stockay.