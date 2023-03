"Descendre serait un drame avec Waremme", estime Florian Lemire

Titulaire incontestable et incontesté depuis le départ prématuré de Murcia, Lemire assume sa part de responsabilité dans la situation actuelle du club. "Nous avons la troisième pire défense de la série, acte-t-il. Sans doute pas ce dimanche mais je pouvais clairement mieux lors de certains matchs et j’ai donc, comme d’autres, coûté des points à mon équipe. Pourtant, on a des garçons incroyables, ce sont tous des amours mais c’est collectivement qu’il y a des failles parce que, individuellement, on n’a pas grand-chose à envier à la plupart des équipes de la série."