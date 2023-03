Le RFC Liège veut tout donner : “Les joueurs sont prêts à faire des efforts les uns pour les autres”

Pour gérer la préparation physique, le club peut compter sur Sébastien Huyghe. En place depuis la saison 2020-2021, il se concentre pleinement sur le maintien (ou la remise) en forme des joueurs. Présent au club plusieurs fois par semaine, l’homme d’expérience travaille en parfaite collaboration avec le reste du staff. “Le planning de la semaine, il est élaboré par le staff en fonction des matchs du week-end. Il est recommandé de prévoir un jour de repos ou d’entraînement de récupération pour permettre aux joueurs de reprendre des forces et de prévenir les blessures. Il faut aussi tenir compte du fait que la majorité des joueurs sont professionnels, tandis que d’autres travaillent pendant la journée. Ainsi, il convient d’adapter les horaires d’entraînement pour que tout le monde puisse y participer. Il est également crucial d’équilibrer les séances d’entraînement en alternant les séances de technique individuelle, de travail physique, de tactique collective et de mise en place”, explique l’habitant de Soignies.

Bien entendu, si des éléments de la préparation physique sont adaptés au Matricule 4, d’autres principes plus généraux sont pris en compte. “La répartition de la charge de travail sur une semaine dépend de nombreux facteurs tels que l’objectif de l’équipe, la période de la saison, le niveau de compétition et le niveau de forme physique des joueurs. Personnellement, j’aime étaler la charge de travail sur toute la semaine, avec une intensité plus importante au milieu de la semaine, avec ou sans ballon. Je surveille également le comportement de mes joueurs en match pour adapter la charge en fonction des besoins de l’équipe et de chacun. Certains principes tels que la progression, la variété ou l’intensité doivent être respectés. Le but étant que chacun évolue tout au long de la saison en restant en forme. J’ai souvent des discussions avec les joueurs sur la nutrition et la récupération. Ce sont des éléments indispensables pour pouvoir performer toute la saison. Parfois, le samedi matin, en arrivant à l’entraînement, ils passent sur la balance, sans être prévenus à l’avance.”

Cette saison, le groupe touche du bois : il compte peu de blessés, grâce notamment au travail de préparation physique effectué quotidiennement. “Il s’agit d’un travail collectif avec les joueurs et le reste du staff. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe médicale. Si nous avons peu de blessés, c’est en grande partie grâce au travail exceptionnel des kinés du club et en particulier de Benjamin Lewandowski, notre kiné principal. Nous discutons souvent ensemble pour gérer au mieux les charges de travail”, poursuit Sébastien Huyghe.

Plusieurs fois cette saison, le RFC Liège a débauché beaucoup d’énergie en fin de match pour tenter de revenir. Ce fut encore le cas aux Francs Borains lors du week-end écoulé. Menés 3-0, les Sang et Marine ont inscrit deux buts dans les derniers instants. Malgré la défaite, on a senti la capacité du groupe à tenir sur la longueur et à pousser, même lorsque la fatigue se fait ressentir. “Je ne vais pas dévoiler mon petit secret sur la préparation physique à ce sujet (rires). Blague à part, il est vrai que nous avons souvent bien terminé les matchs cette saison. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Les joueurs répondent bien au travail demandé à l’entraînement et ne rechignent pas à la tâche. Le groupe vit bien ensemble et chacun est prêt à faire des efforts pour l’autre. Les réservistes ont également souvent fait la différence, ce qui en dit long sur la profondeur et la solidarité de notre effectif. De plus, nous avons un douzième homme exceptionnel, qui porte les joueurs et permet de se surpasser en fin de match. Notre mentalité est de ne jamais rien lâcher, et cela se reflète sur le terrain.”

En peu de temps, Sébastien Huyghe est tombé amoureux du Matricule 4 et a souhaité rester malgré le départ de Drazen Brncic, qu’il a côtoyé dans plusieurs clubs. “J’aime beaucoup ce côté familial du RFCL, on sent qu’il y a une vraie âme. L’avenir ? Je ne suis pas habitué à me projeter aussi loin, sauf pour planifier des entraînements (sourire). Il nous reste dix matchs à jouer, ce qui peut sembler peu mais aussi beaucoup en même temps. Nous ne nous focalisons pas trop sur le classement, mais nous prenons chaque match comme s’il s’agissait d’un match de Coupe. Nous préférons nous concentrer sur l’instant présent, donner le meilleur de nous-mêmes à chaque rencontre et nous battre pour obtenir les trois points. Nous ferons les comptes à la fin du championnat.”