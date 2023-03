RFC Liège-Visé : Un derby toujours spécial pour Gerits

Pressé par le temps, pris sans doute pour un fou par certains, le médian visétois a tenu parole. Mieux : il a déjà refoulé un terrain, en montant au jeu contre la RAAL le week-end passé. “Ma chance, dit-il, c’est que j’avais déjà connu pareille blessure lors de mon passage à Dessel. Cela m’a permis de me retaper plus vite. Je ne brûle pas les étapes, je me sens vraiment apte. ”

Enfant de la Cité ardente, formé au RFC Liège sur les traces de son papa Jean-Louis, Nicolas Gerits ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous contre le Matricule 4. Son club de cœur. Celui où il a signé sa première carte d’affiliation, enfilé sa première vareuse et usé ses premières godasses à crampons. Celui qu’on n’oublie jamais. “Liège, c’est le club de la famille, lâche Nico. Mon père y a joué, mon grand frère aussi (NdlR : Juan, actif cette saison à La Calamine, en P2) et mes grands-parents allaient voir les matchs au stade de Rocourt. ”

Le RFCL, c’est aussi le club qui l’a approché par deux fois depuis son arrivée à Visé, il y a bientôt quatre ans. “Les premières discussions avaient eu lieu lors de mon départ de Dessel”, raconte l’intéressé, latéral droit à l’époque, reconverti en milieu de terrain increvable depuis lors. “Liège est encore revenu à la charge mais aujourd’hui, ce n’est plus ma préoccupation de signer là-bas. Le RFCL possède un très beau noyau et si l’équipe monte, elle sera renforcée par des joueurs venus de plus haut. ”

Quand on évoque alors, sur le plan sportif, le RFC Liège, il ne reste plus à Nicolas Gerits que la volonté immédiate de jouer un mauvais tour aux Sang et Marine. “On veut notre revanche, sourit-il. Nous abordons ce derby dans les meilleures conditions. Je ne veux pas abdiquer tant que le coup reste jouable mathématiquement, même si je dois y croire tout seul dans mon coin ! ” Et ne lui dites pas que son adversaire est invaincu depuis dix-huit mois à Rocourt, il sait très bien quel club avait réussi l’exploit de lui faire mordre la poussière en octobre 2021.