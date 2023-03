Karim Essikal (URSL Visé) : "Je me suis dit que l’équipe tiendrait le coup"

Le Belgo-Marocain avouait que le premier but, encaissé juste avant le repos, avait fait très mal au moral des Oies. "Liège s'est montré très agressif dans le bon sens du terme pendant 25 minutes, avec quelques franches occasions, disait-il. Notre adversaire est un ténor de la série et une formation très offensive. Il fallait accepter d'être dominé, mais quand tu n'encaisses pas dans les moments forts de ton opposant, tu te dis que l'équipe va tenir le coup. C'est d'autant plus râlant que nous ne pouvions pas laisser Liège ouvrir le score sur cette phase arrêtée. Nous avions de meilleures intentions dès la reprise, malheureusement nous nous sommes compliqué la tâche en terminant la partie à dix contre onze."

Essikal le dit clairement : "On savait que nous ne serions pas aidés par l'arbitrage en jouant à l'extérieur. C'était aussi à nous d'éviter de donner le bâton à l'arbitre pour se faire battre. Nous avions déjà connu ça à Dessel il y a peu. Nous devons encore travailler à afficher plus de maturité, même si le groupe a déjà bien progressé dans ce domaine. Cette expérience-là, Liège l'a démontrée en seconde période."

Déjà à l'œuvre samedi soir à Thes Sport, Karim Essikal et ses équipiers tourneront vite la page du derby. "Je retiens notre esprit d'équipe, qui va nous aider à bien terminer ce championnat."