Le RFC Liège a réussi son test grandeur nature pour la Challenger Pro League

Rocourt affichait presque complet ce mercredi soir pour le derby. Cela faisait de nombreux mois que l’on avait plus vu le stade aussi garni. C’était d’ailleurs la première fois avec la confection actuelle, aux normes pour la D1B. La gestion des entrées, la circulation dans les rues avoisinantes, le parking… tout était bien pensé alors que la situation des installations n’est pas des meilleures. Le club a obtenu un avis favorable pour l’obtention de la Challenger Pro League cette semaine et, grâce à ce match, il a pu réaliser un test grandeur nature qui s’avère visiblement plutôt réussi. Il ne manquait qu’un ingrédient : les supporters adverses (mais il fallait s’y attendre vu le manque d’engouement autour du club bassi-mosan). Car, à Rocourt, il n’y a qu’une entrée principale. Reste à savoir comment sera l’organisation lorsque des clubs qui attirent comme le Beerschot ou encore le RWDM (s’il ne monte pas en D1A) se déplaceront. Quoi qu’il en soit, la direction liégeoise a encore quelques mois pour travailler ce point et réfléchir à toutes les solutions si ce n’est déjà fait.