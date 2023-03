Liège a relancé la machine et fonce vers la D1B

Le coach a tout de même constaté que ses hommes n’avaient pas perdu les préceptes qui leur permettaient de se montrer intraitables devant leur public. Ils ont parfois pu compter sur un peu de réussite, notamment lorsque le but de N’Guessan a été annulé pour une position de hors-jeu (71e) et qu’une intervention jugée fautive de Bustin en tant que dernier homme lui a valu une simple carte jaune. “Nous avons éprouvé un peu plus de difficultés lorsque Visé est revenu à un système à quatre défenseurs. J’ai donc décidé de densifier notre ligne médiane pour mieux contrer leurs milieux qui jouaient entre les lignes”, continuait le T1 liégeois. Avec succès.

Un Liège plus réaliste aurait alourdi le score en fin de rencontre. C’est assez paradoxal mais les deux entraîneurs pouvaient se montrer satisfaits du comportement de leur groupe. Gaëtan Englebert a loué le “sérieux” de ses hommes, tandis que José Riga mettait en avant la mentalité des siens. “Nous affrontions une équipe costaude dans tous les compartiments, qui mérite amplement sa deuxième place. Malgré tout, mes joueurs n’ont jamais abdiqué, même lorsque nous avions deux buts et de retard et un joueur en moins. Malheureusement, nous avons mal commencé la rencontre et nous éprouvons toujours autant de difficultés à planter un but. Et cette ouverture du score est arrivée au pire des moments…”

Pour Visé, ce revers peut servir d’expérience pour la prochaine campagne. Du côté liégeois, ce succès permet de rêver de la première place, qui n’est plus qu’à cinq points. “Nous ferons le point à trois ou quatre matches du terme et nous verrons bien où nous en sommes”, sourit Gaëtan Englebert.

Fiche technique

RFC Liège : Lejoly, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio (86e Van Den Ackerveken), Mouchamps (80e Prudhomme), Loemba, Merlen, Bruggeman, Mputu, Perbet (46e Reuten).

Visé : Cremer, Englebert, Déquaire, Bonemme, Hendrickx, Essikal, Musset (85e Gilon), Gerits (70e Omolo), M. Wilmots, Alalabang (70e N’Guessan), Cascio.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Bustin, Bonemme, Mouchamps, Déquaire, Hendrickx.

Exclusion : 63e M. Wilmots (2 j.).

Les buts : 45e Lambot (1-0), 74e Mputu (2-0).