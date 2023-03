Comme Deusings, Roland, Lacroix et Adib, le numéro 22 des Aqualiens sera encore de l’aventure aqualienne la saison prochaine. “Mon travail me prendra un peu plus de temps en raison d’un déplacement de mon activité. Mais tout le monde sait bien que je me suis comme chez moi à Aywaille. ”

Et son rendement offensif du week-end dernier a permis à son équipe de revenir à la hauteur de Libramont (2-2) grâce à une frappe enroulée… du pied droit et pleine lucarne. Pour peu, le gaucher signait même un doublé du droit ! Au-delà de son apport personnel, les Aqualiens n’ont pas su achever le travail en fin de partie. “On se ménage beaucoup d’occasions réelles. Mais, soit on n’est pas au bon endroit pour finir l’action, soit on perd des face-à-face, soit on hérite de malchance lorsque Quentin (Colson) trouve le poteau à deux reprises. Ceci dit, tous les scores auraient pu être actés lors de notre dernière rencontre car Gilles (Deusings) nous a aussi maintenus dans le match durant la première période. ”

C’est justement là qu’a résidé le gros problème d’Aywaille : l’entame, voire l’approche, du match. “Durant 45 minutes, on a manqué d’envie, de mouvement et de caractère. Cela arrive quand, sur base du moins bon classement de notre adversaire, on le prend de haut ! ”

Un peu inquiétant lorsque l’on ambitionne le top 5… “Il n’y a rien de dramatique, Mormont ayant aussi galvaudé à domicile. Si l’on veut atteindre notre objectif, on doit de se rappeler qu’aucun match ne sera facile et que l’on ne peut aborder aucun adversaire à la légère. Car, en fin de saison, la majorité des équipes a quelque chose à jouer. ”

Et le latéral gauche de ne pas vouloir accepter le manque de gnacque par des négociations tardives. “ Savoir où l’on évoluera la saison prochaine amène de la sécurité, mais on ne peut se retrancher derrière l’argument de l’incertitude, encore présente dimanche, pour expliquer notre attitude. Cela n’aurait pas dû nous perturber. Avant, on finalisait en juin… ”

Les avancées de la semaine effacent tout potentiel sentiment d’insécurité lié à l’avenir des joueurs…