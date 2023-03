Maxime Segers, la passion comme moteur

”C’est une longue histoire”, répond Maxime Segers, âgé de 27 ans et originaire de Julémont, sur la commune de Herve. À la base, rien ne le prédestinait à se voir plongé dans le monde du cyclisme. “Je viens d’une famille qui n’est pas du tout portée sur le sport”, évoque-t-il dans un sourire. “Mais moi, j’aimais bien regarder les courses cyclistes à la télé. Ado, je me rappelle que je les suivais sur mon ordinateur. C’était l’époque des premiers grands succès de Tom Boonen sur les classiques.” Il discute des victoires de Tornado Tom avec un de ses amis, qui faisait du cyclisme au VC Ardennes. “Il m’a proposé de venir essayer ce sport.”

À force de relais et de plaisir à pédaler, il en vient à lui aussi prendre une licence. “Mais je me suis rendu compte que je n’avais pas la fibre compétition”, poursuit Maxime Segers. “J’ai roulé chez les cadets et chez les juniors. Cela a été une bonne école. Le vélo nécessite une rigueur, une hygiène de vie.” Il arrête cependant les courses quand il se lance dans des études de journalisme. “J’ai continué à rouler pour le plaisir. C’est encore le cas aujourd’hui, même si je n’ai plus trop le temps… Avant, je parvenais encore à pédaler 6 000 kilomètres par an. L’an passé, j’ai dû me contenter de 3800.”

Cette année, il a déjà su rouler déjà 1 600 bornes, sortant son vélo dès qu’il en a l’occasion, en fonction de son agenda bien rempli de directeur opérationnel, avec lequel il enchaîne les réunions et les courses aux quatre coins de la planète. “Pendant mes études, j’ai vite commencé à écrire sur les compétitions cyclistes. Pour le site www.directvelo.com, avant de rejoindre les rédactions de Sudpresse et du Soir. Un peu plus tard, alors que j’étais en reportage en Espagne, à suivre le stage de l’équipe Lotto, j’ai reçu un appel de Jean-François Bourlart, qui me proposait en 2017 un poste d’attaché de presse dans son équipe. J’ai demandé l’avis à des collègues, qui m’ont dit de foncer.”

guillement "Je n'ai pas l'impression de travailler !"

Il n’hésite pas longtemps et rejoint l’équipe. Elle était déjà professionnelle à l’époque mais n’avait pas le niveau qui est le sien aujourd’hui. “Il y avait neuf personnes à temps plein à l’époque, quand je suis arrivé. Aujourd’hui, il y a 72 équivalents temps plein…” Dès le début, Maxime Segers s’investit dans la vie de cette formation en pleine ascension. “Je n’ai jamais regretté mon choix d’avoir quitté le journalisme pour rejoindre cette formation, même si écrire m’a manqué, au début. C’est simple, je n’ai pas l’impression de travailler… Je n’ai d’ailleurs jamais compté mes horaires, je m’intéressais à tout, pas uniquement à mon rôle qui était la communication…”

Maxime Segers, ici à droite avec le Liégeois Loïc Vliegen, quand ce dernier a remporté le Tour de Wallonie. ©TRW Organisation

Curieux et brillant, il devient de plus en plus important dans la structure de l’équipe aujourd’hui appelée Intermarché-Circus-Wanty. Il est désormais impliqué dans de nombreux domaines. Avec aussi moins de temps pour aller sur les courses. Mais il y va dès qu’il en a l’occasion. Et adore participer à l’euphorie collective quand un des coureurs de son équipe parvient à s’imposer. Comme l’an passé sur Gand-Wevelgem, grande classique du printemps remportée par Biniam Girmay. “Certainement un des moments les plus forts vécus depuis que j’ai rejoint l’équipe”, ajoute Maxime Segers. “En plus, j’étais sur la ligne d’arrivée et un des premiers à tomber dans les bras de Bini… J’avais suivi cette course avec des invités. On avait coupé plusieurs fois le parcours. J’ai vu Biniam passer en tête à la sortie d’Ypres avec Christophe Laporte. Je me souviens avoir posé la question aux invités : Que fait-on ? On tente de les voir à un autre endroit où on assure le coup en rejoignant l’arrivée ? Il y avait des chances que notre équipe réalise un super résultat…”

Ils choisissent la deuxième option et se voient récompensés avec la joie d’assister en première ligne à cette victoire historique. Depuis, Maxime Segers continue de travailler en coulisses pour faire encore grandir l’équipe. Avec l’énorme envie de vivre d’autres grands succès.