Yannick Loemba a livré un excellent derby : “Lambot m’a dit où placer le ballon”

D’abord sur un coup-franc qui terminait sur le crâne de Lambot, ensuite via une belle ouverture vers Mputu. “Avant le coup-franc, Benjamin m’a dit de mettre le ballon au centre du rectangle et qu’il marquerait de la tête. C’est exactement ce qu’il s’est passé. Parfois, le foot est simple”, rigole-t-il. La mission de Loemba est claire : “Jouer simplement, faire circuler le ballon, calmer le jeu quand c’est nécessaire et construire.” Depuis quelques mois, il respecte à merveille les consignes. Il serait difficilement compréhensible que son contrat ne soit pas prolongé. “On n’a pas encore discuté. On attend que la montée soit officielle. Pour moi qui jouais en D3 l’an dernier, ce serait une belle revanche d’évoluer en D1B.” D’ici là, il aura l’occasion d’apprendre les chants des supporters. “Ils m’ont demandé de chanter après le match mais honnêtement, je suis un très mauvais chanteur.” On ne peut pas être bon partout.