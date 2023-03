Mouhli, le nouveau seigneur de la terre du milieu

Si le choix s’annonce aussi compliqué, c’est parce que Mohamed Mouhli, de retour de suspension, marche sur l’eau depuis que le coach l’a repositionné dans le cœur du jeu. “Je peux aller partout, on me demande juste d’être dangereux et d’accomplir mon travail défensif”, sourit-il.

Un objectif légitime qui ne semble pas le tétaniser tant il entreprend toutes les actions offensives liégeoises grâce à une technique au-dessus de la moyenne. Une qualité qu’il avait parfois plus de mal à exprimer dans le couloir droit ou gauche. “C’est vrai que je préfère cette position centrale. J’ai plus d’espace et je me sens plus à l’aise pour tenter un geste technique, car je ne suis pas limité par la ligne de touche. Je sens que l’entraîneur me donne beaucoup de confiance et j’essaie de m’en montrer digne sur la pelouse.”

Cette forme sera-t-elle suffisante pour reprendre immédiatement sa place dans le onze de base ? La question mérite d’être posée : Gaëtan Englebert a déjà prouvé à maintes reprises accorder sa confiance aux joueurs qui avaient performé lors du dernier match. Cependant, l’inspiration de Mouhli a manqué contre Visé, surtout durant la première heure, tout comme son sens de la finition. Il y a deux semaines, Benoît Nyssen lui a même glissé à l’oreille qu’il devait marquer un but chaque week-end. “On m’a toujours dit que je devais soigner mes statistiques. Si j’inscris un but tous les dimanches, je rattraperai vite Jérémy (Perbet)”, sourit-il.

”On en reparlera”, rigole l’attaquant français. Parfois, la concurrence n’est pas négative et tire le groupe vers le haut. Comme c’est le cas à Liège.