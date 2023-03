Richelle veut laisser le champagne au frais

Cette période plus difficile a permis à Rochefort de prendre ses distances et de pouvoir décrocher officiellement le titre de champion ce dimanche, sur la pelouse… de Richelle. Les Namurois n’ont besoin que d’un petit point pour assurer leur promotion.

Pour autant, les Bassi-Mosans, deuxièmes du général, n’ont pas envie de voir leur rival faire sauter les bouchons de champagne dans leur stade. Pour cela, il faudra réaliser un véritable exploit, car Rochefort reste sur quinze matchs sans défaite. “Ce serait la cerise sur le gâteau”, sourit Benoît Waucomont. “La semaine dernière, j’ai appris que les Rochefortois restaient attentifs à nos résultats… alors que nos budgets ne sont absolument pas comparables. C’est assez valorisant, d’autant que nous ne faisions pas partie des favoris en début de campagne.”

Comme le rappelle très justement l’entraîneur, le revers concédé à Herstal “ne doit pas remettre en cause les résultats de cette saison”, même s’il avoue que “c’est plus difficile depuis le mois de janvier”. La baisse de régime coïncide malheureusement avec une période où les points valent de l’or, d’autant que le tour final approche à grands pas. “Il faut retrouver notre rythme et battre les Rochefortois pour qu’ils ne soient pas champions chez nous. Cela nous tient vraiment à cœur. Cela nous permettra également de nous mettre dans les meilleures conditions en vue des prochaines échéances”, reprend Anthony Boulton.

Les raisons d’espérer empocher les trois points existent. Richelle est bien plus à l’aise sur un terrain synthétique, qui lui permet de développer plus aisément son jeu en combinaisons. Le club endossera également le costume d’outsider, ce qui lui est arrivé trop peu souvent cette saison. “Quand tu es deuxième, tu es plus attendu. Les plus petites équipes veulent absolument nous battre et mettent de l’intensité dans chaque duel”, termine l’ailier.

Ces ingrédients suffiront-ils pour laisser le champagne (ou la bière) rochefortoise au frigo ?