En supériorité numérique pendant 80 minutes, Liège se balade contre Gand B (4-1)

Le penalty, provoqué par Mouchamps et converti par Mputu, lançait le RFCL vers un nouveau succès à domicile. L’égalisation de Van Hauter, après un joli solo d’Abdullahi sur le flanc gauche, ne perturbait même pas les Liégeois qui reprenaient les devants soixante secondes plus tard, grâce à une déviation de Mputu au petit rectangle suite à un centre de Mouhli.

Liège a rapidement tué tout suspense en seconde période, d’abord via Perbet, tout seul dans le petit rectangle, et Mouchamps, d’une reprise au second poteau.

Ce succès était important car les Francs Borains, La Louvière et l’Olympic s’étaient imposés samedi soir. Le RFCL conserve ainsi sa deuxième place au terme de cette journée uniquement ternie par la sortie sur blessure de Merlen, touché au crane après un contact avec Turay.

RFC Liège : Lejoly, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, Mouchamps (79e Besson), Loemba (79e Panepinto), Merlen (61e Reuten), Bruggeman (72e Prudhomme), Mouhli, Mputu (46e Perbet).

Gand B : Fortin, Stevens, Henry, Munezero, Van Daele, Parmentier (20e Van Den Borre), Van Hauter, Turay, Pauwels (73e Wakaka), Milla (83e Melkebeke), Abdullahi.

Arbitre : M. Krack.

Avertissements : Turay, Henry, Stevens, Besson, Van Daele.

Exclusion : 11e Munezero.

Les buts : 18e Mputu sur pen. (1-0), 33e Van Hauter (1-1), 34e Mputu (2-1), 50e Perbet (3-1), 65e Mouchamps (4-1)