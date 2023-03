Cette rencontre à Hasselt devait servir de rampe de lancement idéale pour les playoffs. Elle s’est soldée par une implosion avant même le décollage. Car face à un adversaire intrinsèquement plus faible mais diablement plus solidaire, Visé n’a jamais été dans le coup.

Quelques chiffres édifiants : il a mené une fois (0-1), Thomas Cauwenberghs avait déjà aligné 12 joueurs après 18 minutes, Hadzic a inscrit son premier but à la 23e minute… sur penalty. Et on ne parle pas du nombre d’erreurs défensives.

Les absences de Lahonda et Hougardy (malades) ne peuvent servir d’excuse. Sébastien Danesi a aussi quitté le terrain après quelques minutes. Officiellement blessé au genou (il avait été infiltré vendredi) mais le Sprimontois, en partance pour Besançon, se sentait manifestement capable de jouer davantage. Au point de le faire savoir au coach au repos.

Thomas Cauwenberghs explique en partie cette faillite collective par le fait que les consignes n’ont pas été respectées. Mais Visé n’a pas joué un seul match amical pendant les trois semaines d’arrêt de la compétition. Tongres en a joué trois après avoir eu cinq jours de repos et était manifestement plus en jambes. Pour le coach, ce n’est pas l’explication. “Nous avions fait de belles séquences à l’entraînement. Mais on n’a jamais vu un coureur, même bien entraîné, prendre le départ du Tour de France sans avoir pris part au Dauphiné Libéré ou au Tour de Suisse.”

Autre question : tout le monde est-il encore concerné ? Il serait dommage que ce groupe qui a connu tant de belles choses cette saison implose au moment décisif alors que, l’an dernier, c’est tout l’inverse qui s’était produit. “Moi, en tout cas, je reprends le travail lundi avec ceux qui ont envie d’avancer”, conclut le coach. Visé a cinq matches pour prouver que ce qui s’est passé samedi à Hasselt était un accident.”