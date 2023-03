Les Bulldogs de Liège ont remporté la BeNeLeague : “Nous formons une vraie famille”

Il n’aura pas fallu aller au 5e match pour désigner un vainqueur, ce qui fut le cas l’an passé. Samedi soir, en déplacement en terre batave, les Liégeois, dans un match dur, physique, engagé mais fair-play, se sont imposés sur le score sans appel de 0-3. Si l’on peut dire que Heerenveen a dominé la partie, ce sont les Liégeois, peut-être moins sous pression, qui ont percé la cage néerlandaise. Bryan Kolodziejczyk, Yoren de Smet et Bryan Henry furent les buteurs du jour, fortement applaudis par l’impressionnant contingent de 200 supporters qui avaient fait le long déplacement aux Pays-Bas pour soutenir les Sang et Marine.

Jordan Paulus revient sur cette saison hors norme. “On a un groupe extraordinaire. On vit ensemble 5 jours par semaine et ça demande énormément de sacrifices. Vous savez, les Bulldogs, c’est comme une vraie famille. On avait la confiance en montant sur la glace d’Heerenveen. Notre plus grand adversaire, c’est nous. Et samedi, nous étions sereins. Mes pensées vont à Mike et Bryan avec qui j’ai commencé à l’âge de 3 ans. Je pense aussi à mon papa qui m’a mis des patins aux pieds dès le début. Je n’oublie pas non plus Troy qui a fait un boulot incroyable. C’est facile d’aller de l’avant et d’attaquer quand on a un tel gardien derrière. Je pense aussi à Loris, ce travailleur de l’ombre, qui a été violemment blessé lors d’un match précédent. Si je dois retenir une seule image ? C’est celle du marquoir à 10 secondes de la fin, quand j’ai compris que c’était fait, que la victoire était là. Nous avions 4 challenges à relever et on a pris les 4 titres. C’est vraiment ma plus belle saison !”

Bryan Kolodziejczyk a lui aussi vécu une saison exceptionnelle. “C’est de loin celle durant laquelle je me suis le plus amusé. Je finis meilleur pointeur autant en phase classique qu’en playoffs. C’est une belle récompense. Ce groupe est unique et l’ambiance dans le vestiaire est top, que l’on soit néerlandophone, francophone ou canadien.”

Dimanche soir, à 18h00, les dirigeants ont voulu remercier les supporters, les bénévoles, les joueurs sur la patinoire de la Médiacité, pour la remise des coupes. L’Enfer du Longdoz a montré une fois encore que ce nom n’était pas usurpé. Pendant de longues minutes, les joueurs ont été ovationnés par les nombreux fans.

Les Bulldogs ont réalisé un formidable exploit et les superlatifs font défaut pour décrire cette saison inoubliable. La prochaine fois, la pression sera sur leurs épaules. Avec un tel mental, un tel fighting spirit, une telle motivation, on ne peut être qu’optimiste.