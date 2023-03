Richelle ne s’est pas laissé dompter

À vrai dire, malgré un large monopole du ballon, Rochefort ne s’est montré très dangereux qu’à une seule reprise. En première période, au moment où Ouedraogo effaçait Rausin avant de louper une cible vide ! Dans l’autre camp, Servais aurait pu mettre le feu aux poudres plus tôt dans une partie agréable mais peu fertile en occasions franches. “Rochefort sera champion chez lui et il le méritera, sourit le capitaine richellois. On ne voulait pas d’une défaite et d’un moral dans les chaussettes. On savait aussi que si nous prenions trop de confiance dans le jeu, nous aurions été punis en contre. ” Raison pour laquelle Richelle a mis un soin particulier à opposer une résistance farouche et organisée. “Nous avons vécu une partie engagée, avec un Rochefort dominant. On s’y attendait. Notre grand mérite est d’avoir répondu présent dans les nombreux duels”, insiste Coco, prêt avec ses équipiers à mettre un point d’honneur à conserver cette seconde place au classement, convoitée par Raeren-Eynatten, Habay, voire Mormont. Sans trop le droit à l’erreur dans cette bataille-là également.

Richelle : Rausin, Pezzin, B. Halleux, Simon, Weber (50e Thomas), Custinne, Servais, Zougar (85e Diallo), Meys, Lanckohr, Boulton (88e Lang).

Rochefort : Lentz, Senga, Lazitch, Laloux, Akwasi, Remy, Etienne, Geurde (81e Lambert), Thomas (76e Bertrand), Ouedraogo, Cornet.

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Pezzin, Laloux, Halleux, Servais, Lanckohr.