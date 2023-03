Waremme a eu les bons atouts en main face à Solières

Face au vent, les locaux affichaient une équipe offensive avec des Boseko, Julin, Etienne et Bourard, des garçons qui aiment aller vers l’avant. Même si les visités prenaient l’ascendant, les visiteurs profitaient du moindre contre pour inquiéter Lemire. Notamment sur un essai de Hanrez et une tête de Crahay replacé en attaque vu la suspension de Kabeya. Suite à une passe de Otte, Crahay trompait facilement Lemire (0-1). Après ce but, les Bleus (Solières) se repliaient et laissaient les Wawas se casser les dents sur leur bloc défensif.

À la reprise, sans aucune pression, la lanterne rouge tentait de briller davantage. Boseko, au moment d’allumer la mèche devant Bairamjan glissait. Suite à un contre, Hanrez distillait un corner que Diallo, au petit rectangle, gaspillait de la tête. Il en était de même dans le camp adverse. Merchie ajustait un coup franc de la droite. Saint-Mard, monté en ligne, obligeait de la tête, Bairamjan à la parade. À force de volonté, Deflandre servait Julin qui se faisait plaisir (1-1).

Reboostés, les Rouges tentaient d’arracher un succès qu’ils auraient mérité. Gueye activait un missile que Bairamjan interceptait judicieusement. Malheureusement, la partie s’acheminait vers un score de parité qui n’arrangeait guère les protagonistes en présence.

“Tant que mathématiquement, le coup est jouable, nous nous battrons."

En l’absence de Henri Verjans retenu à un mariage, Thierry Raskin, le futur coach, portait la casquette de T1. Mais pour l’analyse de la rencontre, il passait la main à son T2 d’un soir Romain Paquet, le mentor de la P2. “Tant que mathématiquement, le coup est jouable, nous nous battrons", insiste-t-il. "L’attitude des joueurs est irréprochable. Les garçons ont encore faim. Nous avons dominé la seconde armure. Mais comme souvent, nous manquons de justesse dans les trente derniers mètres. Nous pouvons être déçus de repartir seulement avec un point. ”

David Pauly, le T2 solièrois n’était pas trop déçu de ce partage. “Pour le même prix, nous pouvions perdre la partie", pointe-t-il. "Une fois encore, nous avons dû évoluer avec Crahay, notre gardien, à l’attaque. La semaine prochaine nous récupérerons les suspendus et j’espère les blessés. Nous enregistrons un second match nul d’affilée. Nous devons donc rester positifs et continuer à travailler. Waremme n’est pas une équipe facile à manœuvrer. De plus, elle récupérait ses avants. Il y a 15 jours, nous aurions été battus. Il ne nous reste plus que Namur, comme équipe du top 4, a affronté. ”

WAREMME : Lemire, Saint-Mard, Bourard (87e Degembe), Julin, Deflandre, Merchie, Etienne (64e Gueye), Boseko (88e Glorieux), Angiulli, Cheriet, Lapierre.

SOLIERES : Bairamjan, Bartholome (75e Bouarfa), Baumans, Espeel, Ndeon, Bacanamwo, Crahay, Peisson, Hanrez, Otte (50e Diallo).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Cheriet ; Diallo.

Les buts : 23e Crahay (0-1), 68e Julin (1-1).