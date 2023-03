Olivier De Vriendt, président des Bulldogs, revient sur l’incroyable saison de son club : “Nous ne réalisons pas encore ce qui nous arrive”

Félicitations, président. Quels sont vos mots pour décrire cette saison ?

”Que dire… Je n’ai pas de mot pour décrire cette saison historique pour les 25 ans du club. Ce que le groupe a fait est phénoménal. Un véritable Grand Chelem. C’est juste un rêve et nous ne réalisons pas encore ce qui nous arrive, nous sommes sur notre petit nuage, avec plein d’émotions. Alors, on profite. Tout le monde a pu voir l’aboutissement de dix années de travail. On a presque dû recommencer tout de zéro, avec l’arrivée à Médiacité, etc. Chaque année, l’objectif est de faire mieux que la précédente et de progresser. Cette saison a débuté par la Continental Cup. La préparation a commencé très tôt et le groupe a appris à vivre ensemble et à installer une belle ambiance dans le vestiaire. Enfin, on n’oublie pas le soutien des supporters. Ils étaient 200 à se rendre à Heerenveen pour le match du titre en BeNeLeague, c’est juste incroyable. Ces trophées sont aussi les leurs.”

Tout le monde était heureux ce week-end à Médiacité. ©MaMick Photography

Vous parlez de progression. Le club a-t-il maintenant atteint le sommet de ses capacités ?

”Pour ce qui est de l’élite, il y a sans doute quelques petits points à rectifier, mais il est difficile de faire mieux. Il y aura peut-être un étranger ou l’autre en plus la saison prochaine, par exemple. Il ne faut cependant pas oublier que nous avons des jeunes derrière. Nous devons améliorer leur développement pour sortir des talents qui ont la mentalité et les valeurs du club, telles que le travail, la persévérance, le sens du sacrifice, etc. Nous avons déjà une équipe de U14 qui a été championne, ce qui est aussi historique.”

“Le groupe a réalisé un véritable Grand Chelem, c'est phénoménal.”

Avant cette saison, vous évoquiez un visage similaire à celui de la précédente. Il a finalement été bien plus beau…

”Nous devions confirmer notre beau parcours, chose qui n’est pas toujours aisée, car on note parfois une forme de relâchement. Au contraire, chez nous, il y avait une sorte de force tranquille au niveau des leaders. Le doublé a apporté beaucoup de confiance et le groupe avait encore faim. Avant la finale de la Coupe, notre premier trophée, on ressentait de la sérénité. Les joueurs le disaient : ‘nous allons tout gagner’. Après cette finale, nous avons posé pour une photo, avec la main qui montrait quatre doigts, comme quatre coupes. Cela pouvait paraître arrogant après coup, mais ce n’était pas le but. Nous voulions simplement montrer que nous voulions tout rafler. Il n’y a aucun doute, nous étions les meilleurs. En finale de la BeNeLeague, les joueurs étaient frais. L’an passé, ils étaient épuisés pendant les playoffs, mais ont tout donné. Il faut dire que cette saison, nous avions une 2e et 3e lignes. Tout ne reposait pas sur la 1re.”

Le groupe a pu poser avec la Coupe de la BeNeLeague. ©MaMick Photography

À tel point que le départ d’Alex Bremer ne s’est pas fait ressentir…

”J’ai tendance à dire qu’on l’avait presque oublié (rires). Nous n’avons pas remarqué qu’il n’était plus là. Mais son apport a été indéniable l’an passé. Milan Jurik vaut un Bremer et nous avons su combler son départ. Nous avons aussi eu Olaf Schöningh, le jeune attaquant hollando-canadien. Derrière, il a été une véritable révélation. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il perce si vite.”

“Nous devons aussi nous concentrer sur le développement des jeunes.”

Une telle saison n’est-elle pas compliquée à gérer en termes financiers ?

”Ce n’est jamais simple, mais 2021-2022 a été beaucoup plus difficile. En toute franchise, nous avions terminé dans le rouge. Nous avions été privés de spectateurs une partie de la saison à cause du Covid, la patinoire avait été fermée, etc. Ce n’était pas viable. Heureusement, la Ville de Liège nous avait bien rassurés et le retour des supporters nous avait permis de réaliser une belle saison. Maintenant, nous sommes à l’équilibre, mais il est certain qu’au niveau du sponsoring, nous aimerions évoluer davantage. Nous espérons parvenir à attirer un sponsor important grâce à nos bons résultats, surtout si nous voulons un troisième import.”

Le groupe a défilé dimanche sur la glace du Longdoz, devant les supporters. ©MaMick Photography

Au niveau des joueurs, peu doivent avoir envie de partir après un tel parcours.

”En effet. La plupart des éléments sont d’ailleurs verrouillés chez nous pour la saison prochaine. D’autres ne s’engagent jamais plus d’un an. À nous de les garder, mais je suis confiant. Nous allons commencer les évaluations avec les joueurs d’ici peu.”

Qu’en est-il du coach Ulrich Egen ?

”Sa reconduction a été automatique. Il est maintenant sous contrat pour deux années supplémentaires.”