Pierre Drouguet, l’entraineur des gardiens au RFC Liège sur les matchs de Lejoly : “Antoine n’est pas un casse-pied, il veut toujours apprendre”

Dimanche dernier, le Stembertois a aligné sa sixième titularisation de rang et semble avoir déjà été adopté par le public. Après le succès face à Gand, il a eu l’honneur de prendre le micro pour entamer les chants traditionnels des supporters. “C’était une première. J’ai encore été plus touché quand ils m’ont souhaité un bon anniversaire juste avant le début de la seconde période”, souriait celui qui a fêté ses 25 ans.

Il a encaissé cinq buts en six rencontres, mais quelques parades à Boom et contre l’Olympic ont prouvé qu’il avait du talent. Celui qui reconnait avoir été “surpris” de garder la préséance entre les perches reconnaît volontiers des points d’amélioration. “Je me sens bien, mais je peux encore progresser. Un jeune gardien comme moi a justement besoin de temps de jeu pour travailler là-dessus.”

Pierre Drouguet ne semble pas s’en inquiéter. “Antoine veut toujours apprendre. La preuve : il vient déjà de me demander ce qu’il aurait pu faire de mieux sur deux ou trois actions, alors que notre match est à peine terminé. Je retiens surtout que c’est un grand perfectionniste, sans cesse à la demande de conseils”, explique l’entraîneur des gardiens.

Parlons d’abord des qualités du nouveau numéro un. Antoine Lejoly dégage beaucoup d’assurance dans ses sorties aériennes et son jeu au pied. Il apprécie également guider sa défense. “Il a des atouts, c’est une évidence, continue Pierre Drouguet. Il est serein, ce qui n’est jamais évident quand on remplace quelqu’un comme de Debaty. Tout le monde est content de ses prestations.”

Pour autant, le manque d’expérience du gardien sonne comme une évidence. Avant son arrivée à Rocourt, sa fiche renseignait uniquement cinq rencontres avec le Beerschot. Des petites erreurs de placement confirment cette possibilité de progression évidente. “Pierre est sans cesse derrière moi. Les entraînements sont poussés”, sourit-il.

Comparaison n’est pas raison mais la différence de tempérament entre Kevin Debaty et Antoine Lejoly est frappante. Le premier s’est toujours démarqué par son esprit fonceur, capable de mordre dans les chevilles des attaquants pour gratter un ballon, tandis que le second est davantage posé et réfléchi.

guillement “On s'entend très bien avec Kevin. Il me soutient.”

”Antoine est un joueur qui ne demande rien. C’est un bosseur et on sait qu’on peut compter sur lui. Bien entendu, il est ambitieux et veut jouer un maximum de matchs, mais ce n’est pas un casse-pied. En début de saison, je lui avais dit de patienter et de garder son professionnalisme. Il a parfaitement respecté les consignes”, dit Pierre Drouguet.

Une description qui colle également à Kevin Debaty. Le titulaire traditionnel patiente dans l’ombre depuis près d’un mois et demi. “Nous nous entendons très bien et rien n’a changé. Il me soutient”, assure Antoine Lejoly.

Pierre Drouguet confirme : “Que ce soit pour Antoine ou Kevin, l’intérêt de l’équipe prime. J’ai parlé avec Kevin. Je lui ai dit de garder la même mentalité. Il n’y a qu’une chose à faire pour lui : se taire et bosser. Faire du bruit n’a jamais changé quoi que ce soit.”

Verra-t-on à nouveau Debaty dans le but liégeois ? La question mérite d’être posée quand on sait que le contrat du gardien arrive à échéance en fin de saison… “Jouer en D1B reste mon objectif et il y a un coup à jouer. Mais nous n’en sommes pas encore là”, termine Antoine Lejoly.