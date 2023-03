Oscar Delbrassine "voulait tout gagner" avec les Bulldogs

Oscar et ses coéquipiers sont allés chercher la BeNe League directement en terres étrangères, à Herentals. Ils se sont imposés samedi soir 0-3 sur la glace néerlandaise, bien poussés par leurs supporters. Ils étaient donc assurés, en cas de victoire, de remporter ce trophée qui se jouait en cinq manches, étant donné que les Bulldogs menaient deux victoires à une avant la rencontre. "Les supporters étaient de plus en plus nombreux cette saison. C’est incroyable de jouer dans une ambiance comme ça. Ils sont venus en nombre pour nous soutenir jusqu’aux Pays-Bas et ça fait vraiment chaud au cœur. On se devait de leur rendre, on ne pouvait pas mal jouer et échouer comme la saison passée." explique Oscar Delbrassine.

Pour le jeune Faimois, une des forces principales du groupe est que "nous formons une vraie famille. On se voit cinq fois par semaine, on a tous tissé des liens très forts sur et en dehors de la glace. Il n’y a pas de clan."

L’ailier droit du club principautaire revient sur sa saison. "Personnellement, j’ai fait une meilleure saison que l’année passée. J’avais fini avec trois points et j’ai été vraiment déçu de moi. Cette saison, j’en suis à seize points et j’ai su être un joueur-clé dans certains matchs. Je ne sens pas vraiment de progression dans mon jeu mais je sens que j’ai pris en maturité et en expérience. Je réfléchis mieux sur la glace et j’ai amélioré ma vision de jeu. Je pense que ça a bien aidé cette saison. J’ai essayé de faire mon maximum pour l’équipe. C’était une saison parfaite. " Une saison historique, couronnée par un quadruplé légendaire, avec un titre de champions de Belgique, et des succès lors de la coupe nationale, de l’inter régio Cup et de la BeNe League.

Seulement deux bonnes années après son arrivée chez les Bulldogs, Oscar Delbrassine a su trouver le parfait équilibre pour allier sport et études. "C’est assez compliqué car j’ai entraînement presque tous les soirs. Je ne peux pas les rater sinon je risque d’être pénalisé pour les matchs le week-end. En période de Noël, c’est là que c’est le plus compliqué avec les examens. Je suis habitué à rater un peu mes sessions de Noël, mais je me rattrape en juin et en août lorsqu’il y a beaucoup moins d’entraînements. On va dire que c’est la méthode qui me convient le mieux."

Le jeune hockeyeur faimois n’a pas encore rempilé pour la saison prochaine mais "je pense que c’est en bonne voie", souffle-t-il, lui qui vient de vivre une année qu’il n’est pas près d’oublier.