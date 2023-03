Comme l’an dernier, Séverine Vandermeulen (Embourg, 41 ans, deux enfants) s’est imposée chez les dames. Quinze boucles au compteur (une de plus que l’an dernier), soit 114 km et 4 650 D +. Un bis repetita qui n’a pas été sans peine. “Je me suis assez retrouvée dans le dur, parfois à me demander ce que je faisais là, sur un parcours en boucle qui, à force, me lassait”, nous explique-t-elle.

Heureusement, mentalement, cette spécialiste du “long”, voire du très long, tient la route. En plus, ce week-end-là, elle pouvait compter sur une assistance cinq étoiles, avec des pacers et une amie aux petits soins. À coups d’encouragements et de morceaux de tarte au riz, elle a pu ainsi être la dernière à craquer, ses deux collègues du podium s’arrêtant après la validation d’une 13e boucle dans les temps.

“Les différences avec la Diagonale des Fous (NdlR : où elle avait terminé 14e l’automne dernier) ? Il y en a évidemment plusieurs, répond-elle directement. Pour moi, Un Dernier Homme debout est plus exigeant que le Grand Raid de La Réunion. Vous n’avez pas droit à un gros coup de mou, sinon c’est l’arrivée hors délai sur une boucle. Ensuite, répéter une boucle devient vite lassant. J’ai du mal à être motivée. Sinon, l’entraînement est assez similaire. J’avais juste fait un peu plus de vitesse que d’habitude pour Andenne. L’alimentation ? La même, c’est-à-dire la plus variée possible. Ce week-end-ci, il fallait essayer d’éviter l’hyperglycémie vu qu’on passait toutes les heures au ravito… ”

Séverine avertit déjà qu’on ne la verrait sans doute pas au départ en 2024. “J’en ai fait le tour, donc même si je trouve que cette organisation est géniale et que l’ambiance y est incroyable, je ne pense pas, indique-t-elle. Maintenant, j’avais déjà dit cela après l’édition de 2022…” Elle va se lancer dans une suite de saison encore bien longue. “Le gros objectif sera la Petite Trotte à Léon, que je ferai avec Isabelle Ost fin août, à Chamonix, termine Séverine Vandermeulen. En octobre, je serai encore en Afrique du Sud sur un gros raid multisport. Puis, bien sûr, ci et là, d’autres plus petites courses…”