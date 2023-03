Sami El Anabi, d’une pierre deux coups au Wydad

Parti en Espagne il y a deux ans, El Anabi avait surtout rebondi en Bulgarie pour y décrocher ses premiers contrats professionnels. Libéré de celui qui le liait au Spartak Varna en décembre dernier, il n’en espérait pas autant (ou alors secrètement) du mercato hivernal pour se recaser de si belle façon. “Quand le Wydad s’est intéressé à moi, je n’ai pas hésité une seule seconde”, raconte Sami, qui voyait là l’opportunité d’y faire d’une pierre deux coups. “J’ai signé dans un des plus grands clubs d’Afrique et dans le même temps, je réalise le rêve de mon père, originaire de Casablanca. Je rends fier toute ma famille, qui vit encore en partie là-bas. Je connais la ville par cœur mais je ne me disperse pas, je suis là avant tout pour le foot. ”

International U23 marocain, l’ancien capitaine des espoirs de Virton sait qu’il effectue, à 22 ans, un énorme pas en avant dans sa jeune carrière avec un contrat de 3 ans et demi en poche. “La concurrence est énorme dans un noyau de 30 joueurs mais elle ne me fait pas peur. J’ai la particularité d’être un défenseur central gaucher”, dit-il. “Je m’estime même très chanceux. Je suis notamment entouré par des joueurs demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. ”

Grosse ambiance dans le stade. ©DR

Lamkel Zé et Nadrani, d’anciennes connaissances du foot belge, l’ont également rejoint cet hiver, alors que l’Espagnol Garrido (ex-coach du Club de Bruges) à la périlleuse mission de maintenir le Wydad au sommet du foot marocain et continental. “J’en apprends tous les jours”, assure le natif de Liège. “Ce que je démontre aux entraînements ne passe pas inaperçu aux yeux du coach. Mais l’équipe est très expérimentée, gagne ses matchs et encaisse peu de buts. Être sur le banc en LDC après si peu de temps est déjà une belle récompense. Je peux vous dire que voir son maillot floqué dans un tel vestiaire, ça vous donne des frissons. Le numéro 24 ? En hommage à mon épouse. Elle est née à cette date et me soutient tous les jours. ”

Le n°24 en hommage à son épouse. ©DR

“Les matchs nuls n’existent pas ! ”

“Le Wydad n’est pas un club comme un autre. La culture de la gagne est terrible et les supporters sont parmi les meilleurs du monde ! Tu ne peux décevoir personne, l’exigence est énorme. Ici, les matchs nuls n’existent pas ! Même si ça reste du foot, la pression est très forte et toujours présente car on enchaîne les rencontres tous les trois jours. ” Et pour cause : le Wydad est toujours en lice dans les principales compétitions qui rythment sa saison : le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe du Trône. “Sans oublier que le club a disputé la Coupe du Monde des clubs il y a quelques semaines”, rappelle Sami, en plein Ramadan pour le moment. “Le club s’adapte, on s’entraîne par exemple très tard le soir. Mais tout le monde est souriant, c’est juste magnifique. ”