Stéphane Guidi a obtenu la Licence Uefa Pro aux côtés de Kompany, Still, Geeraerts, Hoefkens… : “Ce diplôme n’est pas une fin en soi”

Voilà donc le mentor avec une corde de plus à son arc. Toujours avide d’apprendre, il espère encore évoluer dans le métier, avec cette haute qualification en poche. “Les nombreux cours de psychologie m'ont permis de beaucoup réfléchir. Ce diplôme, ce n’est pas une fin en soi, mais il n’a pas non plus changé ma vision du football, qui se dessine grâce à l’expérience sur le terrain. Je suis en constante évolution. Si j’entraînais les filles de la même manière qu’à mes débuts à Seraing ou que lors de mon passage en U16 au Standard il n’y a pas si longtemps, ça ne fonctionnerait pas. Il y a des choses qui sont révolues et il faut toujours se tenir informé et à jour en se montrant curieux. Il faut aussi parvenir à manager un groupe et un staff.”

En suivant les cours, Stéphane Guidi a côtoyé de grands noms du football. Assis sur les bancs d’école avec Timmy Simons, Edward Still, Thomas Buffel, Carl Hoefkens, Karel Geeraerts ou encore un certain Vincent Kompany, il n’est pas près d’oublier ce moment. “C’était exceptionnel d’être avec ces personnes qui ont marqué le football belge et international. Il y avait aussi des coachs des divisions inférieures. Une belle mixité, poursuit Guidi. Fréquenter quelqu’un comme Kompany qui a eu Guardiola comme coach et qui parle de la manière de centrer et de défendre dans les 16 mètres, au plus haut niveau, c’est très enrichissant. Le seul regret est que le Covid nous prive de certaines visites en début de session.”

Actuellement occupé à réaliser d’excellents résultats avec son équipe féminine durant les playoffs et qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique, Stéphane Guidi devrait toujours être à la tête du Standard Femina la saison prochaine.