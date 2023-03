"On va jouer la meilleure équipe du second tour, la plus efficace certainement", n’hésite pas à dire José Riga.

Le décor est planté, d’autant que le coach visétois ne serait pas étonné de voir cette équipe boraine tirer son épingle du jeu dans la lutte pour la dernière place sur le podium. "C’est une équipe complète dans tous les secteurs du jeu, assez homogène", note José Riga. "Elle a même la particularité de posséder un noyau presque déjà taillé pour la D1B avec des éléments comme Saussez, Mpati, Boulenger, Chevalier et Tainmont, plus un très bon joueur comme Itrak. Il y a un paquet de joueurs avec une grande expérience et un coach (NdlR : Arnauld Mercier, ex-Seraing) qui en a aussi."

Visé s’était imposé au match aller (1-2) mais l’adversaire, sérieusement renforcé à la trêve, n’est plus nécessairement du même acabit. José Riga, de toute façon, n’était pas encore de la partie à ce moment-là. L’entraîneur visétois sait qu’il n’y a pas trente-six manières d’aborder une rencontre pareille.

"Quand l’équipe en face est dans une telle dynamique, il faut être au top dans tous les domaines pour lui tenir tête."

La question est donc de savoir si Visé pourra se mettre au diapason de son opposant ? Au second tour, les hommes de José Riga en ont été capables avec les deux adversaires directs des Francs Borains puisque Visé a pris la mesure, à domicile, de l’Olympic (1-0) et plus récemment de la RAAL (1-0). Les Visétois doivent surtout s’attendre à tomber sur un adversaire bien conscient qu’il a son sort entre les mains à l’entrée de la dernière ligne droite.

Chez les Oies, Marten Wilmots est toujours suspendu, Perseo et Legear ont repris les entraînements et quelques éléments du secteur défensif restent douteux. Si Visé se fixe un objectif, il mettra tout en œuvre pour conserver son brevet d’invincibilité à domicile au second tour.