Fusion Verviers-Dison : le Stade Verviétois est né… et vise la Nationale 1

De nombreuses questions restaient en suspens avant ce vendredi : voici les réponses apportées par les deux hommes.

1. Le nom : Stade Verviétois

Un mot issu du Stade Disonais, un autre du RCS Verviétois ? Surtout, c’est désormais une obligation de la fédération belge, “un club doit avoir dans son appellation le nom de la ville dans laquelle se situe son stade”, explique Jean-Claude Bodson.

2. Le matricule : celui de… Fléron

C’est le plus ancien matricule des deux, soit le 33 du Racing Club Star Verviers (qui provenait déjà d’une fusion incluant le Royal Star Fléron et son numéro 33), qui a été conservé. Pour rappel, Dison possède le 9410.

3. Les couleurs : blanc et gris pour la tunique principale

”Afin d’éviter à la fois de faire des jaloux et d’avoir un ensemble qui ressemblerait à un costume de carnaval, nous avons tout changé”, précise l’homme fort disonais. La tunique principale sera blanche et grise, le second jeu sera composé d’un maillot orange fluo, d’un short noir et de bas orange.

4. L’organigramme : deux présidents

Jean-Claude Bodson et Raphaël Boccardo seront co-présidents. Jaouad Zteyat sera correspondant qualifié, Philippe Galet responsable administratif des jeunes – dont l’école sera dirigée par Farid Stini. Patricia Friessen, Gaëtan Falzone et Christine Bodson s’occuperont de la trésorerie.

5. Les jeunes : entre 400 et 500 joueurs

La réunion des deux clubs va permettre au Stade Verviétois de compter entre 27 et 29 équipes de jeunes, pour un total de 400 à 500 éléments… au moins. “Nous voulons être une véritable locomotive régionale au niveau des jeunes. Nous avons chacun deux étoiles, l’objectif sera d’en avoir trois”, dit Jean-Claude Bodson. Ces footeux en herbe évolueront au Panorama (un terrain synthétique pour le jeu à 8, un pour le jeu à 11) et le Val Fasotte (un terrain en herbe pour le jeu à 11, un synthétique pour le jeu à 11).

6. L’objectif sportif : la Nationale 1 !

Le but des co-présidents est de hisser le Stade Verviétois en Nationale 1 (où évoluent actuellement le FC Liège et Visé, par exemple). Sous quels délais ? “D’ici deux ans, car après je prendrai du recul”, rigole Jean-Claude Bodson. En effet, dans deux ans, Raphaël Boccardo deviendra seul président. “Et l’idéal, évidemment, serait d’être en P1 avec l’équipe B. C’est ambitieux, mais qui n’avance pas recule !” Si ça a été espéré un temps, Raphaël Boccardo ne croit pas à la montée en P1 dès cet été. “En allant à Stavelot, nous aurions pu relancer le championnat… mais l’expérience a fait la différence – et il nous manque un buteur. Pour moi, c’est clair, nous ne monterons pas déjà.”

7. D2 ACFF et P2 : Les deux entraîneurs restent en place

Prolongés dans leur club actuel, Christophe Kinet (Dison) et Gabriel De Luca (Verviers) sera de la partie, respectivement pour la D2 ACFF et la P2. Pour rappel, Guillaume Legros viendra épauler Kinet après avoir arrêté sa carrière. Un noyau de 25 joueurs alimentera la D2. Histoire de pouvoir utiliser certains de ces éléments, Gabriel De Luca s’est concentré sur un noyau de 16 hommes – en sachant que beaucoup de cadres de la P2 sont partis, parfois vexés. Quid de la P4 verviétoise ? Elle disparaît. Des jeunes talentueux pourraient intégrer l’équipe U21 du Stade Verviétois.

8. Les matchs à Bielmont

L’équipe première (D2 ACFF) jouera les samedis soirs à Bielmont. La P2, a priori, les dimanches après-midi, au même endroit. Les deux groupes s’entraîneront au Val Fassotte, en même temps.