Aywaille et Richelle semblaient enrhumés

”Quand je vois mes joueurs aujourd’hui, je me dis qu’ils sont démobilisés et qu’ils vont terminer le championnat en roue libre”, regrettait Patrick Fabbri, le coach aqualien. “Ni l’attitude ni l’envie n’étaient présentes. Quand vous voyez autant de déchets techniques en une heure et demie, on peut parler d’une parodie de match. Personne ne savait faire un contrôle ou une passe à cinq mètres.”

Il n’y avait en effet pas de quoi s’emballer au terme d’une rencontre où les occasions les plus franches sont à mettre à l’actif des visiteurs. Boulton s’est ainsi créé la plus belle occasion des quarante-cinq premières minutes en se présentant seul face à Deusings. Mais l’offensif richellois voyait sa frappe s’écarter au dernier moment du but adverse.

”Notre organisation était bonne, même si on perdait un peu trop de ballons en reconversion lors du 1er acte. On a aussi fait les mauvais choix”, résumait de son côté Benoit Waucomont, le T1 de Richelle.

Après la pause, les plus optimistes diront que la rencontre s’est quelque peu emballée. Toutefois, Boulton, encore lui, ne se montrait pas plus heureux devant le but adverse. Tout comme Roland, à la base du seul réel danger des locaux. Sa frappe tendue était toutefois repoussée de bien jolie façon par un Rausin qui aura à passer un après-midi tranquille.

”C’est dommage, car sur ce match, Richelle était prenable. Mais je le redis, surtout à domicile, ce n’est pas une attitude que l’on peut avoir”, concluait Patrick Fabbri. “Aux points, on méritait peut-être davantage la victoire. Mais pour le même prix, on pouvait aussi encaisser un but en toute fin de match”, complétait Benoit Waucomont.

Aywaille : Deusings, Adib, Lacroix, Pirquet (84e Evrard), Soto Munoz, Delcourt, Toussaint, Famerie (79e Porcaro), Fondaire, Roland (84e Silvestre), Colson.

Richelle : Rausin, Weber, Servais, Leroy, Lang, Spano, Custinne, Meys (72e Thomas), Boulton, Velegan (80e Zougar), Lanckohr.

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Lanckohr, Roland, Waucomont, Pirquet.

Exclusion : 86e Weber (2j.).