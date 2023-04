Christophe Kinet après la défaite de Dison à Jette : “Une nouvelle défaite frustrante”

Les Disonais tentaient de réagir, mais le dernier geste faisait plusieurs fois défaut, comme sur ces tentatives de Legros, d’Akdim, de Meunier et de La Delfa. Repoussés dans leur camp, les Jettois obtenaient toutefois, peu après la demi-heure de jeu, un penalty consécutif à une faute commise par Rico-Garcia sur Some. Lequel avait profité d’une approximation d’un Mara peu inspiré pour filer vers le but. Mais heureusement pour les visiteurs, leur dernier rempart choisissait le bon côté et détournait l’envoi de Verrue, gardant ainsi les siens dans la partie.

Dison continuait son travail de sape après la pause, mais manquait trop souvent de précision pour s’approcher du portier local. Lequel devait toutefois s’employer en fin de partie sur des envois signés Leers et Binot.

”Mais comme la semaine précédente à Seraing, nous avons connu une entame de match difficile et avons rapidement encaissé un but. Par la suite, nous avons encore manqué de réalisme, alors que nous pourtant eu pas mal d’occasions, surtout en première période. C’est une nouvelle défaite frustrante face à un mal loti, alors que nous aurions pu effectuer une bonne opération au classement”, pestait à raison Christophe Kinet.