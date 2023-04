Sur le papier, la réception des jeunes de Louvain ne devait pas représenter un immense danger pour Liège, toujours invaincu devant ses supporters. Ce type de certitude est rapidement balayé en football, surtout dans un championnat aussi indécis que la Nationale 1. La première période a été complètement folle avec une foule d’occasions, une carte rouge et une incertitude totale.

OHL ouvrait le score grâce à une magnifique passe en profondeur de Vancamp et une reprise d’Agyapong entre les jambes de Lejoly. Les gardiens ont d’ailleurs joué un rôle prépondérant car quelques minutes plus tard, Jochmans loupait son dégagement et permettait à Loemba d’égaliser tranquillement.

Liège multipliait les opportunités via Mouhli (frappe sur le poteau) notamment mais une nouvelle passe en profondeur de Vancamp provoquait l’exclusion de Lejoly, auteur d’un tacle en tant que dernier homme en dehors de son rectangle. Debaty, ovationné par les supporters, ne mettait que deux minutes pour briller avec une belle intervention à bout portant devant Breugelmans.

La deuxième période était moins intense, même si Liège se créait les plus belles opportunités. Mouhli expédiait une belle frappe dans la lucarne mais Jochmans signait un arrêt incroyable. Il ne pouvait par contre rien sur une reprise du droit de Lambot, qui le lobait et finissait au fond des filets via le poteau. Mouhli – l’homme de cette rencontre - tuait tout suspense à quelques minutes du terme d’une frappe puissante.

Fiche technique

RFC Liège : Lejoly, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, Mouchamps (86e Prudhomme), Loemba, Merlen, Bruggeman, Mouhli (82e Perbet), Mputu (43e Debaty).

OH Louvain B : Jochmans, Taildeman (62e Loiseaux), Mindombe, Van Bost (84e Idumbo), Breugelmans, Acquah, Gilis, Shkurti, Agyapong, Vancamp, Kam.

Arbitre : M. Delaye.

Avertissements : Bruggeman, Acquah, Breugelmans.

Exclusion : 41e Lejoly (directe).

Les buts : 8e Agyapong (0-1), 26e Loemba (1-1), 72e Lambot (2-1), 81e Mouhli (3-1).

Visé 3-3 Francs Borains

Les Francs Borains n'avaient plus l'habitude, ces dernières semaines, d'être menés au score. El Harrak, pourtant pas un spécialiste du jeu aérien, trouvait en effet le moyen de porter Visé au commandement. La supériorité visétoise (dans les chiffres) était pourtant de courte durée puisque les Hennuyers renversaient la vapeur à l'entrée du troisième quart d'heure.

Si les visiteurs possédaient l'avantage, leur jeu décousu et précipité les laissaient sous la menace d'un Visé plus consistant sur le plan offensif et dangereux par Cascio et Perseo. Lavie héritait malgré tout de l'occasion la plus franche (poteau) avant de soulager son équipe trois minutes plus tard. Définitivement, pensait-on. Mais les Borains, accrochés par de vaillants Visétois et mauvais dans la gestion du résultat, revivaient le syndrome de Boom avec les buts de N'Guessan et Déquaire dans le dernier quart d'heure.

Fiche technique

Visé : Mignon, Englebert, Déquaire, R. Wilmots, Gerits (62e Omolo), Essikal, El Harrak, Alalabang (46e N'Guessan), Hendrickx, Cascio, Perseo (72e Gilon).

Francs Borains: Saussez, R. Wilmots, Boulenger, Deschryver, Mpati, Itrak, Laurent (74e Chaabi), Arib (79e Donnez), Tainmont, Lavie, Chevalier.

Arbitre: M. Loockx.

Les buts: 19e El Harrak (1-0), 24e Lavie (1-1), 32e Chevalier (1-2), 69e Lavie (1-3), 76e N'Guessan (2-3), 87e Déquaire (3-3).