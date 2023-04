Malgré ses manquements, ce Visé-là est authentique

Les Visétois, et José Riga en particulier, ont un grand mérite : celui de composer un onze plutôt joueur, qui tient pourtant d’un puzzle à assembler au gré des absences et du sempiternel répondant offensif. Cette équipe visétoise, assise entre deux chaises au classement, ne veut décidément rien lâcher dans la manière au fur et à mesure que les semaines passent. Les Francs Borains, malgré une somme de talent et d’expérience évidente, l’ont une nouvelle fois appris à leurs dépens, dix jours après une mésaventure similaire à Boom.

”Le coach nous a un peu secoués au repos”, avouait Greg Perseo, de retour de blessure et auteur de l’assist sur le but d’ouverture d’El Harrak.

Ce qui n’empêchait pas l’équipe boraine, loin d’être impériale sous la menace visétoise, de prendre ses distances à vingt minutes de la fin (1-3). Définitivement, pensait-on. “On encaisse un peu trop ces dernières semaines, et l’adversaire aurait d’ailleurs pu nous mettre la tête dans le seau (sic) avec un quatrième but. Mais l’envie d’aller au bout des choses est là”, poursuivait Guillaume Déquaire, buteur lui aussi pour arracher in extrémis l’égalisation. “Nos attaquants font beaucoup d’efforts pour défendre. Parfois, c’est bien de leur rendre la pareille”, souriait-il. “On ne voulait pas d’une troisième défaite, elle aurait vraiment fait tache.”