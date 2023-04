Pas de podium pour les Panthers !

En soudaine perte de vitesse depuis un mois et la grave blessure de Jaleesa Maes, les Principautaires ont à nouveau souffert le martyre sous les anneaux en dépit de la bonne prestation de Julia Franquin : 33 rebonds au total contre 53 pour des Namuroises bien emmenées par l’omniprésente Whitted (22 points – 11 rebonds). Si elles avaient bien démarré (16-8), les Panthers ont connu deux gros passages à vide durant cette partie, alors que leur meneuse américaine Carlie Littlefield n’avait pas son rendement habituel (10 points à 2/15 mais 5 rebonds et 7 caviars).

“Il y a quand même une petite frustration car je pense qu’aujourd’hui on aurait pu, analysait Pierre Cornia. L’écart final ne reflète pas le match même si nous avons été dominées sous les anneaux. On s’écroule sur la fin après être revenu à égalité à 51 partout. En fait, sur ce match, nous avons deux passages à vide qui se paient cash. Jouer la troisième place sur la dernière journée avec une seule étrangère, ce n’est déjà pas mal. Quand cette étrangère est dans un jour sans, cela devient très difficile. Mais on peut être satisfait quand même, on a eu une grosse dynamique durant toute la saison jusqu’à la blessure de Jaleesa Maes qui bouleverse tout l’équilibre de l’équipe. Sans cette menace intérieure, nos shooteuses ont beaucoup moins de tirs ouverts… Mais c’est le basket. Maintenant il faut se concentrer sur les playoffs qui démarrent dès mercredi face à Boom et puis vendredi chez nous. On les a battues deux fois en saison mais c’était avec Jalee. Or, Boom c’est très costaud à l’intérieur… Ça va vraiment être très difficile mais chaque match doit être joué. ”

Panthers : HAMBURSIN 14, LITTLEFIELD 10, Cop 0, DESCAMPS 2, FRANQUIN 15, Peeters 9, SCHWARTZ 4, Tchemtchoua 0Namur : WILSON 8, DOSSOU 11, Saucin 8, Rupnik 13, Boosten 0, ZELNYTE 2, WHITTED 22, CARPREAUX 4.

Les quarts : 16-18, 10-16, 20-14, 8-20.