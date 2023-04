Il espère qu’une réaction se produira dès samedi contre Pelt, un match que Visé doit absolument remporter pour conserver une chance de participation à la finale.

Dans le même temps, le club prépare déjà la saison prochaine. Quatre joueurs sont sur le départ : Geoffrey Lahonda, Sébastien Danesi (2 ans à Besançon), Sébastien Gava (arrêt) et Youri Hougardy (retour à Sprimont en cas de montée ?). Parmi ceux-ci, deux ailiers gauches, que Visé se devait de remplacer.

Il a ainsi fait appel au jeune Gantois Jules Kieffer, qui faisait partie du centre de formation de LHF. Mais il s’agit d’un très jeune élément avec lequel il faudra se montrer patient. Pour l’encadrer, Visé a donc transféré Julien Devisch, un Malmédien qui vit à Liège et a passé ces 12 dernières années dans le Limbourg (St-Trond puis Tongres).

Visé l’avait déjà sondé plusieurs fois mais il avait toujours préféré rester à Tongres. “J’y étais bien mais la roue de la vie tourne”, dit-il. “Cette année, le club fait logiquement plus confiance aux jeunes et j’avais décidé d’arrêter. Puis Thomas Cauwenberghs et Arthur Hoge m’ont parlé du projet de Visé, qui m’intéresse énormément. Il y a plusieurs années, Tongres était au sommet du handball belge mais Visé est en train d’y faire son trou et participer à cela, c’est très enrichissant. Je peux apporter mon expérience tout en continuant à apprendre.”

Avec Devisch, Visé se dote d’un battant et d’un excellent défenseur. Il y a peu, il a même encore fait partie du noyau élargi de l’équipe nationale. “Mais je pense qu’on m’y a ajouté par habitude”, sourit-il. “Je travaille dans le bâtiment et j’ai en effet fait savoir depuis un bout de temps déjà que je n’étais plus disponible pour les Red Wolves.”