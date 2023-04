Jérôme Lahaque : “Hamoir est resté soudé”

En effet, le sympathique défenseur des Rats a été un des premiers à dire qu’il souhaitait rester en bordure du Néblon car il se sentait redevable par rapport à la mémoire de Nicola Finocchio. Faisant preuve d’un jusqu’au-boutisme rarement pris en défaut, il explique. “À la première défaite, on blague, à la deuxième, on se dit que ce n’est pas grave et, tout doucement, on se rend compte qu’on va devoir jouer pour se sauver d’autant plus qu’on faisait de la m… Il fallait qu’on retrouve le vrai Hamoir comme ce dimanche. Le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre mais on a fait preuve de plus d’envie. Et ce n’était qu’ainsi qu’on pouvait prendre des points. On n’a plus récupéré des ballons aussi haut que cette fois pour amener au moins deux des trois buts, c’est cela Hamoir.”

On sait que Hamoir vient de vivre des moments difficiles avec la mort de son président, le départ de quelques valeurs sûres et certains propos parfois mal interprétés. Le latéral hamoirien n’a jamais paniqué et explique. “Malgré les choses négatives qui nous sont arrivées, le groupe est resté soudé. Tous les jeudis, cela restait pareil après l’entraînement avec une quinzaine de joueurs dans la buvette. Je pense qu’en transférant des garçons comme Colson et Fransquet, on sera encore performant la saison prochaine. Je fais confiance au staff qui, chaque année, a réussi à mettre en place une équipe performante et qui va encore nous trouver d’autres joueurs de valeurs pour tenir plus que la route en D2."