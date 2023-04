Kevin Debaty : “Je bosse à 4000 % pour prouver que j’ai ma place à Liège”

Sa montée au jeu

Il n’a eu que quelques secondes pour quitter le banc. Une urgence qui ne l’a pas empêché de savourer. “Je ne vous cache pas que cela fait vraiment du bien de jouer mais je retiens surtout notre victoire. ”

Il a pu constater que sa cote n’avait pas diminué. D’abord en signant un magnifique arrêt juste avant la pause. “On peut dire qu’il est décisif car le match aurait été différent en étant mené à la pause, avec un homme en moins sur la pelouse. J’ai juste fait mon boulot en essayant de garder l’équipe dans le match. ”

Il a ensuite été ovationné par le public lorsqu’il a poursuivi son échauffement pendant la mi-temps. “Les fans ont respecté le choix du coach, même si je sais que cela a grondé sur les réseaux sociaux. Je me mettais à la place d’Antoine et cela ne devait pas être simple de lire tous ces commentaires. Nous avons tous les deux été décisifs cette saison et c’est important pour un club de pouvoir compter sur deux gardiens fiables. ”

Son passage sur le banc

Kevin Debaty a passé cinq matchs sur le banc. Une éternité pour lui. “J’ai été titulaire lors des cinq dernières saisons. Ce n’était donc pas simple d’accepter le rôle de réserviste. ”

Pour autant, il n’a pas fait de bruit, comme le conseillait Pierre Drouguet. “Les entraînements de Pierre m’ont maintenu en forme, il m’a poussé à bosser. C’est difficile pour un compétiteur comme moi de s’asseoir sur le banc, surtout après avoir disputé les vingt-cinq premiers matchs. Cette période était compliquée mais ma femme et ma fille étaient derrière moi. Je ne voulais également pas lâcher pour ma fille, qui m’apporte un soutien inconsidérable. ”

Son avenir

Sera-t-il titulaire ce week-end ? Il faudra connaître la durée de la suspension de Lejoly puis les choix du coach. Si Gaëtan Englebert est fidèle à sa philosophie, c’est-à-dire de récompenser les joueurs qui ont performé, Debaty gardera sa place. “J’ai envie d’être sur le terrain. Je bosse à 4000 % pour prouver que j’ai ma place. ”

Il voit plus loin. Son contrat arrive à échéance en fin de saison. “Il n’y a pas encore eu de discussion avec la direction. Je veux rester à Liège ! Mes prestations et mon implication à l’entraînement le prouvent. ”