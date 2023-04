”Partir sur une bonne note” : Deflandre et Waremme n’ont pas encore abdiqué

Il reste six matchs à Antoine Deflandre pour terminer d’écrire son histoire waremmienne. Ensuite, il commencera un nouveau récit du côté de Dison. Et plus précisément, au stade Verviétois vu que Dison et Verviers ont acté leur union, ce vendredi 31 mars. “C’est Dison qui m’a contacté, affirme le milieu de terrain des Rouges. Je n’ai pas trop réfléchi pour accepter sa proposition vu que c’est plus proche de mon domicile. Et puis, j’avais besoin d’un nouveau challenge. Qui plus est en D2 ACFF.”