Fatiguées, les Panthers vont tout donner face à Boom

Depuis l’absence de Jaleesa Maes, la situation s’est compliquée. Et avant cela, le club avait dû se séparer de deux joueuses. Malgré tout, le groupe est resté soudé et a tenté de faire pour un mieux avec ses jeunes, entourées de quelques éléments d’expérience. “Il est évident que l’équilibre de l’équipe a été chamboulé. En plus, défensivement, nous manquons de muscle dans la raquette. Et d’autres joueuses de bon niveau sont trop jeunes pour une équipe qui joue le top 3 ou top 4. ”

Mais se plaindre n’est pas le genre de la maison. Chez les pensionnaires du Bois Saint-Jean, on aime aller de l’avant. “Nous savons que nous devons faire avec. Contre Namur, par exemple, nous avions tout pour gagner et créer l’exploit mais les cadres n’étaient pas dans le match. Ce sont des choses qui arrivent.”

Le match retour est programmé à vendredi. Soit trois duels en moins d’une semaine. Un sacré programme pour des filles qui sont aux études ou travaillent en journée. “Et il pourrait y avoir un troisième match dimanche en cas d’égalité, tient à préciser le T1. Nous devons réguler la semaine en fonction du contexte. Il y a de la fatigue physique mais aussi probablement mentale après une telle saison. Nous espérons parvenir à passer ce tour en deux manches mais il faut prévoir tous les scénarios. ”

Pourtant, les calendriers chargés passionnent le mentor Pierre Cornia. “Tout le monde sait que j’aime ça mais notre effectif est limité. J’ai essayé de faire en sorte que les joueuses soient les plus fraîches possible, notamment en leur donnant congé ce mardi. Il faut qu’elles aient envie ! ”