Jordan Remacle (La Calamine) arrête sa carrière de joueur : “J’appréhendais ce moment”

Jordan, félicitations pour votre belle et longue carrière. Comment vous sentez-vous, maintenant que c’est officiellement terminé ?

”En fait, j’appréhendais. Pas le match, mais le moment. Ce n’est pas seulement ma carrière qui s’arrête, c’est toute une vie qui prend une autre direction. Un chapitre se referme pour en ouvrir d’autres. Et puis, ça ne concerne pas que moi, je pense notamment à ma femme, mes enfants et bien sûr, mes parents pour qui cela va changer également.”

Votre sortie à la 60e minute, c’était prévu pour recevoir une ovation et être accueilli par vos enfants ? Était-ce fort en émotions ?

”Je n’avais rien demandé, c’est juste que je me suis claqué (sic). J’étais vraiment très ému d’être applaudi chaleureusement à cet instant, mais grâce au métier que j’ai eu la chance de faire, j’ai appris à cacher mes émotions et intérioriser.”

Il y avait du monde pour vous voir évoluer une dernière fois sur la pelouse, vous vous y attendiez ?

”Pas vraiment, mais ça m’a fait chaud au cœur. Mon épouse ne sait pas mentir et je sais qu’elle a tout mis en œuvre pour que mes amis les plus proches soient de la partie. Gilbert Govaert, mon premier formateur au Standard, Patrick Sangwa, mon coach à Herstal ou encore Pierre-Yves Ngawa d’OHL, mes amis d’enfance et ma famille, les voir tous réunis ça n’a pas de prix.”

Vingt longues années de carrière en équipe senior, c’est une fierté ?

”Oui, clairement. J’ai fait mes premiers pas en D1 sur la pelouse de Genk à 16 ans et 9 mois. Il y a peu de joueurs qui peuvent être fiers d’avoir évolué à ce niveau, à cet âge-là.”

Avez-vous des regrets ? Des choses qui vous ont manqué pour que cette carrière soit parfaite ?

”Je ne peux pas vraiment dire que je nourris des regrets, mais j’ai eu beaucoup de prises de conscience. Tous mes choix n’ont pas été bons, mais ils sont le résultat de ce que je suis aujourd’hui et j’en suis heureux. Si je dois retenir une chose qui m’a toujours manqué, c’est de ne jamais avoir porté la vareuse du Standard de Liège en équipe première. On était une fameuse génération (celle de 1987) et la plupart d’entre eux ont fait de belles carrières, il y avait un fameux potentiel. Et puis, j’aurais surement dû être plus patient à Genk et ne pas partir trop vite, à Waalwijk (Pays-Bas).”

Justement, comment s’est passée cette première expérience à l’étranger ?

”J’étais jeune et c’était plus compliqué que ce que j’avais imaginé. J’étais livré à moi-même avec cette langue que je ne connaissais pas. C’était l’exil, à tel point que dès que j’ai eu mon permis, je faisais les trajets tous les jours. 350 km le matin et 350 km le soir.”

Après 4 ans d’exil aux Pays-Bas, vous voilà de retour en Belgique, à OHL. Le début d’une belle histoire ?

”Ronny Van Geneugden, que j’avais eu comme entraîneur en jeunes, m’avait dit de ne pas quitter Genk et je ne l’ai pas écouté. Ensuite, il m’a sonné pour me rapatrier à OHL et cette fois-ci, je l’ai écouté, il avait encore raison. On est monté de D2 en D1 et j’ai terminé 2e meilleur buteur, derrière Harbaoui.”

Après, il y a eu La Gantoise, Waasland-Beveren, Lokeren, retour à OHL, Antwerp et Charleroi en D1 belge. Mais plus d’opportunité à l’étranger ?

”Lorsque j’étais en pleine bourre avec le Lokeren de Peter Maes, Chievo Vérone a entamé les négociations et il y avait une offre de 3 millions sur la table. C’est alors que je me suis fait une rupture du tendon d’Achille et le transfert ne s’est pas fait.”

Et puis, il y a eu le football régional avec Solières, puis Herstal et enfin, La Calamine pour terminer. Pourquoi arrêter maintenant ?

”Comme je l’ai dit précédemment, je me suis (encore) claqué. Le physique n’est plus le même qu’avant et j’ai déjà pas mal d’arthrose à gauche et à droite. Avant d’être ridicule, je préfère arrêter et ne pas faire la saison de trop. Après Herstal, je devais déjà arrêter. La seule porte que je laissais ouverte était un appel d’Alex Digregorio et il l’a fait. On a partagé le même appartement durant une année à Waalwijk. Lui et moi, on est un peu comme le yin et le yang (rires).”

Et l’après-foot pour vous, c’est quoi ?

”On a plusieurs projets avec mon épouse Alyson, qu’on aimerait concrétiser. Et puis notre union a donné naissance à Athenâ (8 ans) qui est semi-pro en gymnastique, et Lyam (5 ans) qui vient de commencer le foot. S’il doit y avoir une carrière à faire, je saurai les conseiller et être plus strict qu’on l’a été avec moi. Et puis avec mon diplôme UEFA B, je serai comme T2 avec Alex, on formera une bonne paire tous les deux.”

Si on doit retenir une seule chose de Jordan Remacle, c’est quoi ?

”Les gens qui me connaissent savent que je suis toujours resté fidèle à moi-même. Pour avancer, je n’ai jamais baissé mon froc et je n’ai frotté aucune manche.”