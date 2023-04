La fête du trial à l’ancienne à Remouchamps

”Nous avons enregistré l’inscription de près de deux cents pilotes”, se réjouit Frédéric Mohring, en charge de l’organisation au sein de l’équipe DG Sport. “Plus de la moitié viendra de l’étranger avec des Anglais bien sûr, mais aussi des Français, des Hollandais, des Allemands, ainsi que des Espagnols, des Danois et des Polonais. Ce qui ne fait que confirmer le succès du trial d’hier et d’avant-hier, puisque la machine la plus ancienne attendue au départ date de 1948.”

Du côté belge, la plupart de nos spécialistes régionaux devraient également être de la partie avec notamment Dany et Fred Crosset, Éric Lejeune ou encore Richard Hubin, l’ancien champion du monde d’endurance.

Pour permettre à tout ce beau monde de pouvoir prendre un maximum de plaisir au guidon de leur moto de plus de quarante ans d’âge, Fréderic Mohring et son équipe ont préparé un superbe parcours au départ du centre sportif de Remouchamps. Celui-ci comprendra trois boucles en forme de trèfle agrémentées chacune de six zones à franchir tant samedi que dimanche.

”Si toutes les zones seront tracées dans un décor naturel, notre but est de faire sortir le trial du fond des bois. Dès lors, plusieurs pourront être facilement accessibles à pied pour un public que l’on veut familial. Nous avons en tout cas mis tout en œuvre pour permettre à tous de faire connaissance avec le trial classique”, conclut-il.

Pour rappel, les premiers départs seront donnés chaque jour à partir 9h30 pour un spectacle permanent de six heures, tant dans les non-stop qu’au parc des coureurs à Remouchamps où des motos électriques de trial seront à découvrir.