Avec des suspendus de taille dimanche, comme Florent David ou encore Junior Frantim, c’est Cyril Franco qui a commencé la rencontre dans la peau d’un titulaire. Le jeune défenseur central n’avait pas eu beaucoup de temps de jeux cette saison. "J’avais fait une bonne préparation avec le groupe; tout se passait bien. Je n’ai pas été repris pour le premier match de championnat car c’était un long déplacement et j’avais examen le lendemain, explique Cyril Franco. Après ça, le groupe a enchaîné les résultats et la défense tournait bien. Le coach n’avait donc pas de raison de faire tourner l’effectif défensif. Après ça, j’ai eu du mal à retrouver une place."

Le jeune défenseur hutois n’a pas baissé les bras. "J’ai continué à me donner, à travailler à tous les entraînements. Les blessés et les suspendus ont également favorisé ma titularisation ce week-end," explique-t-il.

D’ailleurs, Cyril Franco n’était pas au courant qu’il allait commencer la rencontre. "Je l’ai appris sur le trajet en allant à Mormont. Évidemment, ça fait toujours plaisir d’apprendre qu’on est titulaire au coup d’envoi, confie-t-il. J’ai chaque fois répondu aux attentes du coach dès que je suis monté sur le terrain."

Si on se penche un peu plus sur le match, Cyril Franco sait ce qui ne va pas à Huy. "On manque de concrétisation devant. Mormont a trois occasions et en met deux. Nous, on a au moins cinq occasions franches, on n’en met pas une seule. Il manque aussi ce petit brin de chance pour pousser la balle au fond des filets de temps en temps."

Quant à l’avenir du défenseur de Huy, rien n’est encore sûr. "Je viens d’être diplômé; je vais donc commencer à travailler. Il va donc falloir que je prenne la bonne décision concernant mon avenir footballistique," souffle Cyril Franco.