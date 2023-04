Brillant, comme les jeunes qui progressent de semaine en semaine et trouvent leur place, entourées d’éléments expérimentés, dans un groupe où l’ambiance est au beau fixe. Malheureusement, le noyau devra se passer de Loredana Humartus, la jeune défenseur de 19 ans sous contrat jusqu’en 2024. Reprise en équipe nationale WU19, elle s’est fracturé la clavicule. "C'est arrivé en fin d'échauffement. Nous faisions des sprints et j'ai glissé. Je suis tombée sur l'épaule car j'avais le ballon en main. J'ai entendu un craquement mais je pensais que c'était anodin. En me relevant, je suis tombée dans les pommes", explique-t-elle.

Son absence est estimée à plusieurs semaines et la fin de saison semble plus que compromise. "Au moins 4 à 6 semaines d'absence. J'espère encore revenir mais je pense que ce sera trop juste. A moi d'être forte moralement."

Un coup dur pour Loredana mais aussi ses coéquipières et le staff. "Je me sentais très bien. Après ma déchirure du début de saison, je commençais à retrouver le rythme des matchs. Mon plus grand regret est de rater cette finale de Coupe de Belgique à Sclessin."

A Louvain la semaine prochaine, le Standard devra aussi se passer de Zoë Van Eynde qui sera suspendue. Par ailleurs, le club a récemment annoncé la prolongation de Constance Brackman jusqu'en 2025. D'autres dossiers sont sur la table et le club attend toujours sa première recrue pour la saison prochaine.