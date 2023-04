"Un sentiment de trop peu” : Mathis Caruso revient sur les championnats d’Europe JKA

Le Waremmien revient sur sa performance en kata individuel. “D’habitude, j’axe plus mon travail sur le combat. J’ai fini à une belle 8e place. Je ne m’y attendais pas spécialement; donc, je suis assez content, explique Mathis Caruso. Ce résultat m’a donné envie de travailler mes katas. Même si je n’avais pas d’objectif en kata solo, j’ai compris qu’il y avait moyen de faire quelque chose dans ce domaine.”

Au niveau de la compétition en équipe, Mathis Caruso et ses deux coéquipiers ont terminé à une jolie 4e place, chez les seniors hommes. “On est une toute nouvelle équipe, c’est la première fois qu’on travaillait vraiment ensemble, raconte le jeune karatéka. La 4e place est de bon augure pour la suite, même s’il y a encore beaucoup de travail. Mes deux acolytes viennent de Gand, donc ce n’est pas toujours facile de se voir pour s’entraîner. On va essayer de se voir plus souvent afin de s’améliorer pour les prochaines compétitions.”

Une élimination précoce

Malheureusement, dans la catégorie combat en équipes, chez les seniors hommes, le sportif de 21 ans et ses deux coéquipiers se sont fait éliminer au premier tour. “Il y a eu trois combats. On a réalisé une victoire, un nul et une défaite. On n’avait pas assez de points donc on a été éliminé. C’est dommage forcément mais ça arrive. On espérait quand même beaucoup mieux” explique-t-il.

Mais le fils de Django est resté sur sa faim. “J’ai réalisé une belle prestation, mais j’ai comme un sentiment de trop peu, confie-t-il. D’habitude, j’aime bien prendre du repos après une compétition; là, j’ai envie de recommencer à travailler directement.”

Un bilan mitigé au final. “En équipe combat, on voulait gagner, du moins aller le plus loin possible; donc, oui, on est déçu. En équipe kata, c’était un premier test mais on est assez content. Et, en kata solo, je n’avais pas vraiment d’objectif, juste voir ce que ça donnait,“ souffle Mathis Caruso.

Plusieurs compétitions attendent le jeune karétaka en Belgique cette année. Et puis, il y aura les championnats WSKA (World Shotokan Karaté Association), du 21 au 24 septembre, à Matosinhos, au Portugal. “J’espère y être. J’ai envie d’y participer et d’être dans le plus de catégories possible, “ confie Mathis Caruso.

Une belle fin d’année attend donc peut-être le karatéka waremmien.