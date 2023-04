Rien n’est encore officiel mais cela devrait l’être le 17 avril prochain. Verlaine n’aura pas sa licence pour la N1 en 2023-2024. Contacté par nos soins afin de savoir où en était le dossier de licence des Taureaux, Niels Van Branteghem, un des responsables à l’Union belge qui traite les licences valables pour la N1 a surpris en assurant que Verlaine avait en fait retiré sa demande il y a quelques semaines. "Votre question quant à savoir si Verlaine aura ou non sa licence m’interpelle, avoue Niels Van Branteghem, un des responsables à l’Union belge qui traite les licences valables pour la N1. En fait, on ne traitera pas la demande de licence de Verlaine car le club a retiré sa demande." Après vérification, il n’en est rien mais… "On n’a pas vraiment retiré notre dossier de licence, assure Patrick Danze. Simplement, on nous demandait, dans une des étapes, des garanties qu’on aurait bien fait les travaux demandés pour telle date. Mais c’était impossible à assurer dans des délais aussi courts. Les travaux demandés vont prendre des mois. C’est comme ça, que voulez-vous ?" À moins d’une incroyable surprise, Verlaine n’aura donc pas sa licence pour la N1 dans les prochaines semaines. Pas grave: ce n’est que partie remise, sans doute.