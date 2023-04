Bocholt-HC Visé : Les Mosans gagnent le match par forfait !

Voilà une incroyable nouvelle, un joli cadeau de Pâques, sans doute bien meilleur aux yeux du HC Visé que des oeufs en chocolat ! Lundi de Pâques, Bocholt devait recevoir les Oies dans le cadre des playoffs. Mais le club flamand a oublié… de communiquer l’heure du match dans les délais impartis, ce qui représente une violation au règlement. Comme l’indique ce dernier, la sanction est immédiate et sans appel : une défaite par forfait. Un résultat qui fait bien les affaires des Mosans, qui n’ont pas souhaité trouver d’accord à l’amiable avec leur adversaire, qui n’a, par le passé, pas non plus toujours fait preuve de la plus grande correction envers eux.