"Je n'ai pas eu le choix": Moussa Diallo revient sur son passage de Stockay à Solières

Moussa Diallo, dans quel état d’esprit à quelques heures de ce match particulier pour vous ?

"C’est la première fois que quelque chose comme ça m’arrive. Mais il faut mettre les émotions de côté car on a besoin de points. La chose la plus importante, ce sont les trois points."

Regrettez-vous votre choix sachant que Moussa Gueye a désormais quitté Stockay également ?

"Non, quand j’ai signé à Solières, cela n’allait plus à Stockay. J’avais accepté qu’on me mette sur le banc parce que j’étais moins en forme que Gueye. Mais on me faisait jouer cinq ou six minutes. À mon âge, ce n’est pas possible. Oui, on me dit que Stockay se retrouve désormais sans attaquant mais j’étais mis de côté, je n’ai pas eu le choix."

Comment s’est passée la séparation avec Stockay ?

"Je n’ai pas rancœur envers ce club. Ce sont des choses qui arrivent, on peut rater une saison. J’ai encore échangé des messages avec Manu Valoir ou le directeur sportif du club. Solières avait simplement besoin d’un numéro 9 et c’est ce qui a précipité mon choix."

Que faites-vous si vous marquez ?

"Bonne question. J’ai été champion avec Liège et je n’ai pas été prolongé. Je me suis retrouvé à les affronter deux ans plus tard avec La Calamine. J’ai marqué et j’ai fêté cela en étant respectueux. Je suis quelqu’un qui vit le foot comme un jeu. Je ne suis pas du genre à narguer ou quoi que cela, je fais tout dans le respect."

Comment voyez-vous ce match ?

"Ce sera difficile car Stockay est en bonne forme depuis janvier. Mais on n’a plus le choix, nous avons besoin de points. On ne peut plus se contenter de matchs nuls."